El ecuatoriano salió en las portadas por un episodio desafortunado y esto es lo que decidió el club al respecto.

Hace una semana, Pedro Vite había sido noticia porque lo querían comprar desde Inglaterra por su talento para jugar dentro del campo. Sin embargo, pocos después mostró una imagen opuesta fuera del mismo: fue visto en el antro Mezontle y señalado por la afición de Pumas. El ecuatoriano se convirtió en un frontón para las críticas.

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Si bien en su aparición pública mostrada por influencers en redes se buscó ‘exponer’ al jugador, se supo que no estuvo consumiendo alcohol ni comportándose inadecuadamente. El volante aprovechó su ‘día libre’ y salió seres queridos, y su entorno acusó a los que filtraron las imágenes de querer dejar mal parado al futbolista.

Tras haber publicado hace unos días un comunicado oficial sobre lo sucedido, RECORD informó que la directiva llegó a una determinación sobre un ‘castigo’ para Pedro Vite. Pumas realizó un debate interno entre las autoridades luego de recabar la información de los acontecimientos y de hablar con el protagonista, y tiene su postura.

Pumas investigó internamente el tema Vite [Foto: Getty]

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Según indicó la fuente en cuestión, la cúpula optó por no sancionar económica ni deportivamente al jugador, por no considerar una falta grave lo que había hecho en CDMX. El mediocampista podrá jugar mañana con el equipo de Pumas en el partido de Liga MX y además tampoco se le descontará parte de su salario como penalidad.

De acuerdo a la información del periódico, lo que hizo el club fue propinarle una advertencia para que sea profesional las 24 horas y además cuide su imagen de cara al futuro. Además, estos sucesos recientes coinciden con un momento donde Pedro Vite no está mostrando sus mejores rendimientos en Pumas, por lo que es encima inoportuno.

Luego de lo ocurrido con el antro y la polémica, el ecuatoriano será titular ante Santos Laguna este miércoles, cuando Pumas visite Torreón por la jornada 13 del Apertura 2026. Cada vez le quedan menos trenes a los ‘Felinos’ para acercarse a los puestos de Liguilla, y no pueden darse el lujo de distraerse con escándalos que no son necesarios.