Toluca se enfrenta a Atlas en el Estadio Jalisco después de ganar 2-0 en el Nemesio Díez. Qué necesita para clasificar.

Este sábado 28 de noviembre se empiezan a definir los primeros cruces de cuartos de final de la Liguilla. Uno de ellos es el que tiene como protagonistas a Toluca y Atlas, equipos que se enfrentan en el Estadio Jalisco a partir de las 19:00hs (CDMX).

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Atlas clasificó 4° y Toluca 5°, por eso es que los Rojinegros se ganaron la oportunidad de cerrar la serie en su casa. Sin embargo, el equipo de Antonio Mohamed ganó 2-0 en el Nemesio Díez y sacó una buena ventaja de cara a la revancha de la Liga MX.

¿Qué pasa si Toluca pierde con Atlas?

Si Toluca pierde con Atlas este sábado 28 de noviembre todo dependerá del resultado. Si los Diablos Rojos caen por un solo gol de diferencia, el equipo escarlata igualmente avanzará a la semifinal del Apertura 2026. Pero, si los Zorros logran ganar por dos o más tantos de diferencias, el conjunto del Turco Mohamed quedará eliminado por ventaja deportiva.

¿Qué pasa si Toluca empata con Atlas?

Si Toluca empata con Atlas este sábado 28 de noviembre, los Diablos Rojos avanzarán a la semifinal de la Liga MX. Y tendrán que esperar a que se definan los partidos del domingo para saber cuál será su rival en la próxima instancia de la Liguilla.

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¿Qué pasa si Toluca le gana a Atlas?

Si Toluca le gana a Atlas este sábado 28 de noviembre entonces el equipo dirigido por Antonio Mohamed sellará su lugar en la semifinal de la Liguilla y deberá esperar para conocer a su rival.