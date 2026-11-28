El delantero de Toluca sabe que el portero les complicó el partido y así fue el gesto que tuvo con él.

Uno de los mejores jugadores de Toluca es Paulinho, pero no sólo dentro del terreno de juego, sino fuera de él también. Y es que esta noche protagonizó uno de esos eventos que llaman mucho la atención justo después de haber eliminado aAtlas en los Cuartos de Final, el delantero se acercó a Camilo Vargas para consolarlo por la derrota.

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Paulinho alienta a Vargas

Y es que en el video que comparte Mediotiempo se puede ver cómo termina el encuentro y el portero rojinegro se queda tendido en el césped lamentándose por el resultado que los dejó fuera de las Semifinales. Sin embargo, aparece el portugués quien le da la mano para levantarlo y cuando lo hace le da un abrazo y le alcanza a decir unas breves palabras.

¡DEJANDO DE LADO LA RIVALIDAD! 👏 La estrella del conjunto escarlata protagonizó un acto de empatía con Camilo Vargas tras la eliminación de los rojinegros en tierras tapatías. 📹 Carlos Meza https://t.co/4PgIco0UsD — MedioTiempo (@mediotiempo) November 29, 2026

Hay que mencionar que en el momento en el que les empataron el marcador a los Diablos Rojos, el jugador clave del equipo, sin duda fue el guardameta, quien alcanzó a evitar algunas anotaciones por parte de Toluca. Al final las atajadas que hizo el portero no fueron suficientes para poder evitar la eliminación, pero este gesto del rival le reconoce su trabajo.

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Ahora el equipo dirigido por Hernán Crespo se queda fuera de la competencia, mientras que los escarlatas de Antonio Mohamed son los primeros semifinalistas y ahora tendrán que esperar a su rival para la siguiente ronda, donde tanto los futuros de Vargas y Paulinho podrían no estar definidos para el Clausura 2027 con sus respectivos clubes.

En síntesis