América dio un paso importante en su proyecto deportivo a largo plazo en los últimos días, cuando logró la renovación de Brian Rodríguez. El ‘Rayito’ es una de las piezas fundamentales del equipo del futuro, además de un jugador talentoso, ganador e identificado con el club. Y solo será el primero de muchos en quedarse.

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Tras la firma del atacante uruguayo, la directiva buscará ‘blindar’ a tres futbolistas más que considera de relevancia para la continuidad del plantel que se está construyendo. En Coapa señalan que no solo es importante el mercado de de Liga MX cada seis meses donde llegan refuerzos, sino también consolidar la base del equipo.

Los que siguen a Brian Rodríguez, o al menos, los que las autoridades intentarán que sean los siguientes, son jugadores referentes cuyo ciclo no creen aún cumplido. Edgar Morales, periodista de El Heraldo México con fuentes dentro del América, reveló los tres nombres con los que iniciarán negociaciones en breve para renovarles.

En primer lugar, el América acelerará para extender a Luis Ángel Malagón, emblemático portero azulcrema que acaba de recuperar su lugar en el once inicial. Actualmente, el vínculo del guardameta vence a mediados del 2027, por lo que sólo le queda un año vigente y en enero podría firmar pre-contrato con otro equipo.

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En segundo término, la cúpula de las ‘Águilas’ tratará de llegar a un arreglo para sellar un nuevo acuerdo con Alejandro Zendejas, quien está tratando de volver a su ‘prime’. El delantero que fue clave para los últimos títulos del América, al igual que Malagón tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027, con apenas un año por delante.

Por último, los encargados del futbol del cuadro azulcrema buscarán alcanzar un entendimiento con la representación de Henry Martín para que continúe ligado a la institución. El contrato del capitán del América, que poco a poco recupera su nivel y hoy quiere dar pelea por el título de goleo del Apertura 2026, también expira en 2027.

Zendejas y Martín, dos emblemas americanistas [Foto: Getty]