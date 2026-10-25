Atlas vs. Puebla: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 14 de la Liga MX

Atlas recibe a Puebla este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco.
Atlas llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Puebla tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Atlas viene de perder 2-5 como local ante Club América. Atlas ocupa el puesto 6 con 21 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Necaxa.
Puebla perdió 1-4 como local ante Monterrey en la fecha anterior. La Franja está 13° en la tabla con 16 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Tijuana.
El historial entre Atlas y Puebla
Atlas y Puebla se enfrentaron 47 veces en los últimos años: 18 triunfos de Atlas, 18 de Puebla y 12 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/01/2026
|Atlas vs. Puebla
|1-0
|Liga MX
|12/07/2025
|Puebla vs. Atlas
|2-3
|Liga MX
|15/02/2025
|Atlas vs. Puebla
|3-2
|Liga MX
|20/07/2024
|Puebla vs. Atlas
|1-2
|Liga MX
|09/03/2024
|Puebla vs. Atlas
|2-2
|Liga MX
|29/09/2023
|Atlas vs. Puebla
|2-3
|Liga MX
|18/03/2023
|Puebla vs. Atlas
|0-4
|Liga MX
|21/08/2022
|Atlas vs. Puebla
|1-1
|Liga MX
|12/02/2022
|Puebla vs. Atlas
|1-1
|Liga MX
|29/09/2021
|Atlas vs. Puebla
|0-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ViX
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:00 hs
- Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs
- Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:00 hs
En síntesis
- Atlas y Puebla se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 14 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ViX.
- Atlas suma 21 puntos en el torneo.
- Puebla suma 16 puntos en el torneo.