Atlas vs. Puebla: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 14 de la Liga MX

Atlas y Puebla se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Jalisco, por la jornada 14 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Atlas recibe a Puebla este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco.

Publicidad

Atlas llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Puebla tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Atlas viene de perder 2-5 como local ante Club América. Atlas ocupa el puesto 6 con 21 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Necaxa.

Puebla perdió 1-4 como local ante Monterrey en la fecha anterior. La Franja está 13° en la tabla con 16 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Tijuana.

Publicidad

El historial entre Atlas y Puebla

Atlas y Puebla se enfrentaron 47 veces en los últimos años: 18 triunfos de Atlas, 18 de Puebla y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/01/2026 Atlas vs. Puebla 1-0 Liga MX 12/07/2025 Puebla vs. Atlas 2-3 Liga MX 15/02/2025 Atlas vs. Puebla 3-2 Liga MX 20/07/2024 Puebla vs. Atlas 1-2 Liga MX 09/03/2024 Puebla vs. Atlas 2-2 Liga MX 29/09/2023 Atlas vs. Puebla 2-3 Liga MX 18/03/2023 Puebla vs. Atlas 0-4 Liga MX 21/08/2022 Atlas vs. Puebla 1-1 Liga MX 12/02/2022 Puebla vs. Atlas 1-1 Liga MX 29/09/2021 Atlas vs. Puebla 0-1 Liga MX

Horario del partido

México: 17:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: ViX

ViX Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:00 hs

Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs

Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:00 hs

Publicidad

En síntesis