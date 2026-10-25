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Atlas vs. Puebla: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 14 de la Liga MX

Atlas y Puebla se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Jalisco, por la jornada 14 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Atlas vs. Puebla, Liga MX
Atlas vs. Puebla, Liga MX

Atlas recibe a Puebla este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Jalisco.

Atlas llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Puebla tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Atlas viene de perder 2-5 como local ante Club América. Atlas ocupa el puesto 6 con 21 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Necaxa.

Puebla perdió 1-4 como local ante Monterrey en la fecha anterior. La Franja está 13° en la tabla con 16 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Tijuana.

El historial entre Atlas y Puebla

Atlas y Puebla se enfrentaron 47 veces en los últimos años: 18 triunfos de Atlas, 18 de Puebla y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/01/2026Atlas vs. Puebla1-0Liga MX
12/07/2025Puebla vs. Atlas2-3Liga MX
15/02/2025Atlas vs. Puebla3-2Liga MX
20/07/2024Puebla vs. Atlas1-2Liga MX
09/03/2024Puebla vs. Atlas2-2Liga MX
29/09/2023Atlas vs. Puebla2-3Liga MX
18/03/2023Puebla vs. Atlas0-4Liga MX
21/08/2022Atlas vs. Puebla1-1Liga MX
12/02/2022Puebla vs. Atlas1-1Liga MX
29/09/2021Atlas vs. Puebla0-1Liga MX

Horario del partido

  • México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: ViX
  • Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:00 hs
  • Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs
  • Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:00 hs

En síntesis

  • Atlas y Puebla se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 14 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por ViX.
  • Atlas suma 21 puntos en el torneo.
  • Puebla suma 16 puntos en el torneo.
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