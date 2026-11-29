Cruz Azul y León se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Banorte, por los cuartos de final de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Cruz Azul recibe a León este domingo 29 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul llega a esta serie de cuartos con una ventaja que pesa y León necesita revertir una imagen reciente que lo dejó muy golpeado.

Publicidad

Lo que está en juego es un lugar en semifinales, y el partido de ida dejó una diferencia que obliga a León a arriesgar desde el arranque.

La actualidad de ambos equipos

Cruz Azul llega de la mejor manera posible: goleó 4-0 de visitante nada menos que al propio León, un resultado que le da margen y tranquilidad para este cruce en el Estadio Banorte. La Máquina no necesita forzar nada raro, le alcanza con sostener el nivel que mostró en la ida para sellar el pase.

León, en cambio, llega con la obligación de dar vuelta una historia que empezó muy mal. La caída 0-4 ante Cruz Azul lo deja contra las cuerdas y obliga a la Fiera a salir con todo desde el primer minuto si quiere seguir con vida en el torneo.

Publicidad

El historial entre Cruz Azul y León

El historial entre ambos es claramente favorable a Cruz Azul: de 42 enfrentamientos, ganó 24, perdió apenas 8 y empataron 11 veces, con una diferencia de goles amplia a su favor (64 contra 44). León ha ganado algunos cruces puntuales en los últimos años, pero la tendencia general del historial lo pone en desventaja.

En los enfrentamientos más recientes la cosa viene pareja en cantidad de partidos ganados por cada lado, salvo por el golpe durísimo del último cruce, que rompió esa paridad con un resultado contundente para Cruz Azul.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/11/2026 León vs. Cruz Azul 0-4 Liga MX 02/11/2026 Cruz Azul vs. León 2-1 Liga MX 11/01/2026 León vs. Cruz Azul 2-1 Liga MX 27/07/2025 Cruz Azul vs. León 4-1 Liga MX 12/05/2025 Cruz Azul vs. León 2-1 Liga MX 09/05/2025 León vs. Cruz Azul 2-3 Liga MX 16/04/2025 Cruz Azul vs. León 2-1 Liga MX 15/09/2024 León vs. Cruz Azul 1-2 Liga MX 22/02/2024 León vs. Cruz Azul 2-3 Liga MX 28/10/2023 Cruz Azul vs. León 1-0 Liga MX

Publicidad

Horario del partido

México: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX

Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX Centroamérica: TUDN

Todos los partidos de los cuartos de final

Pachuca vs. Chivas — jueves 26 de noviembre, final 2-1

León vs. Cruz Azul — jueves 26 de noviembre, final 0-4

Atlas vs. Toluca — sábado 28 de noviembre, final 2-2

Club América vs. Monterrey — sábado 28 de noviembre, final 0-2

Chivas vs. Pachuca — domingo 29 de noviembre, 19:07 hs

Publicidad

En síntesis