Cruz Azul recibe a León este domingo 29 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul llega a esta serie de cuartos con una ventaja que pesa y León necesita revertir una imagen reciente que lo dejó muy golpeado.
Lo que está en juego es un lugar en semifinales, y el partido de ida dejó una diferencia que obliga a León a arriesgar desde el arranque.
La actualidad de ambos equipos
Cruz Azul llega de la mejor manera posible: goleó 4-0 de visitante nada menos que al propio León, un resultado que le da margen y tranquilidad para este cruce en el Estadio Banorte. La Máquina no necesita forzar nada raro, le alcanza con sostener el nivel que mostró en la ida para sellar el pase.
León, en cambio, llega con la obligación de dar vuelta una historia que empezó muy mal. La caída 0-4 ante Cruz Azul lo deja contra las cuerdas y obliga a la Fiera a salir con todo desde el primer minuto si quiere seguir con vida en el torneo.
El historial entre Cruz Azul y León
El historial entre ambos es claramente favorable a Cruz Azul: de 42 enfrentamientos, ganó 24, perdió apenas 8 y empataron 11 veces, con una diferencia de goles amplia a su favor (64 contra 44). León ha ganado algunos cruces puntuales en los últimos años, pero la tendencia general del historial lo pone en desventaja.
En los enfrentamientos más recientes la cosa viene pareja en cantidad de partidos ganados por cada lado, salvo por el golpe durísimo del último cruce, que rompió esa paridad con un resultado contundente para Cruz Azul.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/11/2026
|León vs. Cruz Azul
|0-4
|Liga MX
|02/11/2026
|Cruz Azul vs. León
|2-1
|Liga MX
|11/01/2026
|León vs. Cruz Azul
|2-1
|Liga MX
|27/07/2025
|Cruz Azul vs. León
|4-1
|Liga MX
|12/05/2025
|Cruz Azul vs. León
|2-1
|Liga MX
|09/05/2025
|León vs. Cruz Azul
|2-3
|Liga MX
|16/04/2025
|Cruz Azul vs. León
|2-1
|Liga MX
|15/09/2024
|León vs. Cruz Azul
|1-2
|Liga MX
|22/02/2024
|León vs. Cruz Azul
|2-3
|Liga MX
|28/10/2023
|Cruz Azul vs. León
|1-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Centroamérica: TUDN
Todos los partidos de los cuartos de final
- Pachuca vs. Chivas — jueves 26 de noviembre, final 2-1
- León vs. Cruz Azul — jueves 26 de noviembre, final 0-4
- Atlas vs. Toluca — sábado 28 de noviembre, final 2-2
- Club América vs. Monterrey — sábado 28 de noviembre, final 0-2
- Chivas vs. Pachuca — domingo 29 de noviembre, 19:07 hs
En síntesis
- Cruz Azul y León se enfrentan este domingo 29 de noviembre por los cuartos de final de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
- Cruz Azul llega tras vencer a León 4-0.
- León llega tras caer ante Cruz Azul 0-4.