¿Luis Romo en duda para el Clásico Tapatío?

Empezando el segundo tiempo del Estados Unidos vs México, Rafael Márquez decidió hacer cambios para que ingresara al campo Luis Chávez, pero se dio la salida de Luis Romo. El jugador de las Chivas habría salido por una molestia y querían tener precaución con él.

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¿Qué le pasó a Luis Romo?

Durante la transmisión se mencionó que sólo había sido para cuidarlo, porque había sentido una molestia física, pero no se confirmó en dónde y si era algo que ya venía arrastrando y sólo se resintió. Sin embargo, cuando se vio en la imagen dio un poco de preocupación.

En las imágenes que comparte Azteca Deportes se puede ver al jugador rojiblanco que cuando salió a la banca, inmediatamente le pusieron hielo en la parte posterior del muslo izquierdo, haciendo ver que podría tener una molestia que lo metiera en riesgo.

¿Preocupación, Chivahermanos? 👀🚨 Luis Romo se encuentra en la banca con hielo en el muslo izquierdo durante el México vs Estados Unidos 🇲🇽🇺🇸 #LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca https://t.co/v9fZqOwAuy — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

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De esta manera, pone a pensar en lo que se viene, porque aún le queda un partido ante Chile y después de haber caído ante Estados Unidos, podría ser Romo de nueva cuenta parte del equipo titular de Márquez para el último partido y eso lo haría tener una sobrecarga muscular.

El problema es que el próximo fin de semana se juega el Clásico Tapatío y Chivas tendrá que medirse a Atlas, debido a los resultados que ha tenido la escuadra Tricolor preocupa que se le dé más carga física y Gabriel Milito no pueda contemplarlo por alguna molestia.

En síntesis

Luis Romo salió de cambio ante Estados Unidos por una molestia física.

salió de cambio ante Estados Unidos por una molestia física. Hielo en el muslo izquierdo recibió el jugador al llegar a la banca.

recibió el jugador al llegar a la banca. Clásico Tapatío y el duelo contra Chile peligran para el mediocampista mexicano.