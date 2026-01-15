Más allá del título en juego por la Primera División de México, donde la Liga MX entrega dos títulos para los ganadores del Apertura y Clausura, otra lucha que también están atentos los equipos es la de los promedios, sobre todo para evitar las multas millonarias que tienen los tres últimos lugares.

Sin embargo, esta cuestión que tiene inquietos a algunos equipos podría dejar de existir en el corto plazo. Y es que, acorde al periodista Francisco Arredondo, varios clubes están presionando para que la multa del cociente termine y su esfuerzo podría llegar a buen puerto.

La intención de estos equipos es que la pena desaparezca en este mismo Clausura 2026, a pesar de que está vigente para la temporada que se está llevando a cabo. En el caso de que no se quite ahora, se haría para la 2026-27, temporada en la que regresaría el ascenso y descenso al futbol nacional.

Posición Equipo Puntos Partidos Cociente 13 Juárez 101 87 1,1609 14 Querétaro 96 87 1,1034 15 Atlas 91 87 1,0459 16 Santos Laguna 75 87 0,8620 17 Puebla 68 87 0,7816 18 Mazatlán 14 19 0,7368

En cuanto a las sumas que deberán pagar los clubes, el equipo que finalice en la posición 16 deberá pagar un total de 33 millones de pesos mexicanos, mientras que el que culmine en la posición 17 deberá abonar 47 millones de pesos. Por último, quien ocupe el último lugar tendrá que pagar 80 millones de pesos.

Actualmente, el equipo más complicado es Mazatlán, que hoy ocupa el último lugar de la tabla de cocientes al acumular apenas 14 puntos en 19 partidos, dividiendo por una temporada al quedar colista en el último curso. Por encima se ubican Puebla y Santos Laguna, con 68 y 75 puntos en 87 cotejos, ambos dividiendo sus unidades en tres temporadas.

¿Cómo se calcula el cociente de los equipos de la Liga MX?

Para obtener el cociente de los equipos se suma la cantidad de puntos obtenidos en el transcurso de las últimas tres temporadas, y luego se dividen entre la cantidad de partidos disputados en ese período. El equipo que finalice en el último lugar de la tabla iniciará la siguiente temporada con un cociente de cero y dividirá por una temporada, tal como le pasó a los Cañoneros en la 2024-25.

