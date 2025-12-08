Este lunes ya se dieron a conocer los horarios y los días oficiales para la Gran Final del Apertura 2025, donde el conjunto de Toluca se medirá a Tigres; en el primer duelo el encuentro será en el Estadio Universitario, por la posición de los de la UANL en la tabla general, mientras que el partido decisivo será en el Estadio Nemesio Diez.

Estos dos equipos son los que más han hecho pesar su casa en todo el torneo, ambos clubes saben lo que es sentir el apoyo de su gente en los momentos importantes, por lo que en esta ocasión es muy probable que pese mucho no sólo para los jugadores que están en el terreno de juego, sino que también con los silbantes.

Los árbitros de la Final

De esta manera se determinó que el partido de ida se jugará el próximo jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas del centro de México. Pero además la Comisión de Árbitros dio a conocer a los silbantes que en esta ocasión estarían a cargo de cada uno de los encuentros de la final, por lo que en la ida se encargará de pitar Marco Antonio Ortiz.

Para el partido de vuelta que se jugará el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas del centro de México. Aquí el que se encargará de pitar el enfrentamiento más importante es César Arturo Ramos Palazuelos, quien ha sido de los más destacados en los últimos años, aunque la duda y polémica empezó por el tema del “Gato” Ortiz.

¿Por qué hubo polémica?

El silbante ya estuvo en los Cuartos de Final, precisamente pitándole a Tigres en El Volcán, una de las mayores críticas a su trabajo fue un penal que cambió todo para la escuadra regia cuando estaba el marcador en su contra. El árbitro marcó un penal que estaba muy dudoso y se esperaba que no fuera considerado, por lo que llama la atención esta decisión.

En síntesis