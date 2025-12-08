Este lunes trascendió la noticia de que la influencer mexicana Mercedes Roa, había sido atacada en Francia. De acuerdo con los medios de este país se confirmó que habría sufrido esto en pleno centro de Marsella. La creadora de contenido se encontraba ahí debido a algunas actividades en la The Universe League, pero no fue aclarado el incidente.

El medio La Provence dio a conocer algunas situaciones de lo que se presentó y es que supuestamente estaban en un lugar del centro de Marsella cuando se presentó un altercado, inmediatamente las personas que iniciaron todo golpearon a su acompañante, por lo que ella habría tratado de mediar y salió también con lesiones leves.

Hasta el momento de dar a conocer la noticia a nivel internacional en los medios franceses sólo se sabía eso, pero fue precisamente el creador de contenido PipePunk quien mencionó que no quería abordar el tema, pero que no le correspondía a él decirlo, sólo podría confirmar que estaba hospitalizada y fuera de peligro. De igual manera mencionó que cuando sea el momento Mercedes saldría a contar la versión.

“No quería abordar el tema, pues no me corresponde a mí hacerlo; sin embargo, dado que la información ya comienza a circular en México, únicamente quiero aclarar que se encuentra bien y fuera de peligro. Ella saldrá a hablar del tema cuando lo considere necesario.” Pipe Punk

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa es una influencer deportiva que recientemente estuvo en la Alfombra Roja del sorteo del Mundial 2026 de la FIFA; ha tenido oportunidad de estar en eventos con grandes deportistas, especialmente futbolistas como Roberto Carlos, Gareth Bale, Marcelo, Thibaut Courtois, Ronaldinho, entre otros. Además fue presidenta de la Kings League.

