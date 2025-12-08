La batalla por la Bota de Oro 2025-26 tiene nuevo líder. Trass un fin de semana sin goles de Kylian Mbappé ni Erling Haaland, el atacante británico Harry Kane aprovechó y se despegó con su triplete en la goleada del Bayern Múnich por 5-0 sobre Stuttgart, por la Jornada 13 de la Bundesliga.

Con el mencionado hat-trick, Kane llegó a los 17 tantos ligueros y, por ende, a los 34 puntos en la tabla de posiciones de la Bota de Oro. De esta manera, supera por dos unidades a Mbappé y por cuatro a Haaland. Más abajo aparece Darko Lemajić en la cuarta posición y luego hay un cuádruple empate en el quinto puesto.

Harry Kane se lleva el balón luego de su triplete (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 8 de diciembre

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA PUNTOS POR GOL GOLES PUNTAJE 1 Harry Kane Bayern Múnich Alemania 2 17 34 2 Kylian Mbappé Real Madrid España 2 16 32 3 Erling Haaland Manchester City Inglaterra 2 15 30 4 Darko Lemajić RFS Letonia 1 28 28 5 Ibrahim Diabate GAIS Suecia 1.5 18 27 5 Ayase Ueda Feyenoord Países Bajos 1.5 18 27 5 Daniel Karlsbakk Sarpsborg 08 Noruega 1.5 18 27 5 August Priske Djurgardens Suecia 1.5 18 27

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.