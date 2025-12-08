Es tendencia:
Harry Kane, líder solitario: la tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26

El atacante del Bayern Múnich marcó un triplete ante Stuttgart y recuperó la cima.

Por Leandro Barraza

Harry Kane lidera la lucha por la Bota de Oro
La batalla por la Bota de Oro 2025-26 tiene nuevo líder. Trass un fin de semana sin goles de Kylian Mbappé ni Erling Haaland, el atacante británico Harry Kane aprovechó y se despegó con su triplete en la goleada del Bayern Múnich por 5-0 sobre Stuttgart, por la Jornada 13 de la Bundesliga.

Con el mencionado hat-trick, Kane llegó a los 17 tantos ligueros y, por ende, a los 34 puntos en la tabla de posiciones de la Bota de Oro. De esta manera, supera por dos unidades a Mbappé y por cuatro a Haaland. Más abajo aparece Darko Lemajić en la cuarta posición y luego hay un cuádruple empate en el quinto puesto.

Harry Kane se lleva el balón luego de su triplete (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 8 de diciembre

POS.JUGADOREQUIPOLIGAPUNTOS POR GOLGOLESPUNTAJE
1Harry KaneBayern MúnichAlemania21734
2Kylian MbappéReal MadridEspaña21632
3Erling HaalandManchester CityInglaterra21530
4Darko LemajićRFSLetonia12828
5Ibrahim DiabateGAISSuecia1.51827
5Ayase UedaFeyenoordPaíses Bajos1.51827
5Daniel KarlsbakkSarpsborg 08Noruega1.51827
5August PriskeDjurgardensSuecia1.51827
¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

  • 2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).
  • 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.
  • 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.
Leandro Barraza
