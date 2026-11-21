Los contendientes que se enfrentan esta tarde aún no tienen sellado el pasaporte a los cuartos de final.

Santos Laguna y León se verán las caras este sábado en el Estadio Corona, con la particularidad de que en esta última jornada ambos se juegan el boleto a Playoffs. Más allá del buen semestre que han hecho los dos equipos, lo interesante del duelo será que cada club tendrá que dejarlo todo para poder pasar de ronda.

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En el caso de Santos Laguna, los ‘Guerreros’ marchan en el 6° lugar con 25 puntos, y serán locales en casa y ante su afición en esta fecha final de la fase regular. Con ocho victorias, un empate y siete derrotas, el conjunto de Renato Paiva es la gran revelación del torneo pero aún no tiene confirmado su pasaje a la Liguilla.

Por el lado del León, ‘La Fiera’ aparece en la 9° colocación con 23 puntos, dos por debajo de su oponente de turno, al que visitará esta tarde en Torreón sin su gente. El cuadro de Javier Gandolfi ostenta seis triunfos, cinco igualdades y cinco caídas, en un campeonato donde en los partidos más recientes dejaron algunas dudas.

Santos y León no quieren ver otros juegos [Foto: Getty]

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Con todo esto sobre la mesa, a Santos Laguna le alcanza con un empate para clasificarse automáticamente a los cuartos de final del Apertura 2026. Sumando un punto ante León hoy en su cancha, no necesitarán ver otros resultados. Si pierden, tendrán que esperar a que Monterrey no gane su juego correspondiente a Pumas.

En la vereda de enfrente, si León gana hoy avanza de fase sin importar otros resultados ajenos. Un triunfo del cuadro esmeralda a domicilio los deposita en la Liguilla, ya que superarían a Xolos en la tabla y los dejarían sin Playoffs. Un juego a todo o nada para ambos, que dependen de sí mismos para seguir en carrera en esta Liga MX.

En la tabla de posiciones del Apertura 2026, entre ambos clubes aparecen Tijuana (25 puntos) y Rayados (24 puntos). En el caso de Xolos ya jugó y Monterrey todavía tiene un juego pendiente. Por esa razón, si a Santos Laguna o León no se les da el resultado deseado en su partido, tendrán que ver los de esos equipos.