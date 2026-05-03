Atlas y Cruz Azul jugaron este sábado su primer partido por los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX. La Máquina comenzó ganando 2-0 y parecía que se llevaría un triunfo cómodo, pero los Zorros lucharon y lo empataron, aunque finalmente los cementeros terminaron ganando por 3-2.

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De todos modos, todavía falta el juego de vuelta que se disputará en el Estadio Azteca el próximo sábado. Una vez finalizado el juego en el Estadio Jalisco, Diego Cocca, el entrenador de Atlas, generó una alerta por poner en duda su futuro en el club.

Las declaraciones de Diego Cocca

Recordemos que Atlas tendrá un nuevo dueño y su directiva se renovará por completo en pocas semanas. “Yo vine a tratar de ayudar en la institución. Voy a dormir con la cabeza muy tranquila de poder haberlo hecho, de poner a Atlas en la liguilla“, empezó diciendo el DT en conferencia de prensa.

“Ojalá que pueda seguir y podamos tener un proyecto. Todavía no lo sabemos. Dependerá también del otro lado a ver cuáles son sus intenciones. Me gustaría un proyecto serio, un proyecto en el cual tengamos participación. Empezamos a hablar algo, pero no hay nada concreto todavía”, agregó Diego Cocca.

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Atlas perdió con Cruz Azul 3-2 (Getty Images)

“Por mi parte tengo voluntad porque este es un club al cual le tengo muchísimo cariño. Ojalá que se pueda y ojalá que podamos seguir”, concluyó el entrenador argentino sobre este tema. Por otra parte, Diego Cocca se refirió al juego de ida y a las chances de remontarle a Cruz Azul.

“Cruz Azul es un equipo que está acostumbrado a pelear campeonatos. Su objetivo es pelear campeonatos. El nuestro era entrar en la Liguilla. Ya lo cumplimos. Ahora vamos a ver si podemos seguir creciendo”, manifestó en un principio el técnico de Atlas.

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“Hoy para la institución, después de 3 años y medio, entrar en una liguilla es muy importante. Estamos teniendo jugadores que están viviendo su primera liguilla y estamos jugando contra rivales que son de muchísima jerarquía. El crecimiento ha sido muchísimo. No estoy resignado. A partir del lunes nos vamos a poner a pensar cómo hacemos para ir allá y buscar la diferencia de dos goles”, concluyó Diego Cocca.

En síntesis