América y Pumas se enfrentan este domingo 3 de mayo en el primer partido por los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. Hace cuatro años que ambos equipos no se enfrentan en la Fiesta Grande, por lo que la expectativa en el país es muy alta.

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En la previa al primer Clásico Capitalino, el cual se disputa en el Estadio Azteca, se viralizó un video de hace tres años de Keylor Navas en el que el portero costarricense manifiesta que, en caso de jugar en México, le gustaría hacerlo en el América.

La declaración de Keylor Navas en 2023

Keylor Navas se encontraba en 2023 en el Nottingham Forest y le concedió una entrevista a Paramount+, en la cual le preguntaron en qué equipo de México le gustaría jugar. “Uy, qué difícil… bueno, yo creo que México tiene grandes equipos”, comenzó diciendo el tico.

“Vamos a ver cuál puede ser… yo creo que para mí me gustaría jugar en el América. La verdad que sí“, sentenció el actual portero de Pumas en aquel momento ante la consulta. Obviamente, tres años después, la situación cambió y el portero es una de las figuras del club auriazul.

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Si Keylor Navas tuviera la oportunidad de jugar en México le gustaría estar en el Club América, por eso y mil razones más somos el más grande💙🦅💛 pic.twitter.com/TlpDSwdPyy — Roberto Haz (@tudimebeto) April 11, 2023

Después de su paso por Nottingham Forest en 2023, Keylor Navas volvió al PSG y estuvo una temporada más allí. En enero de 2025 fichó por Newell’s Old Boys de Rosario y en julio del año pasado llegó a Pumas, donde rápidamente se convirtió en un referente.

Más allá de dicha declaración del costarricense hace tres años, Keylor Navas está más que contento en Pumas y se ha identificado con la cultura de los Felinos. El equipo de Efraín Juárez fue el superlíder, pero ahora comienza la parte importante del torneo en busca de cortar con la sequía de títulos.

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En síntesis