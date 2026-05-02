El Clausura 2026 ha entrado en la recta final de la campaña, y sólo quedan tres rondas para conocer al próximo campeón de la Liga MX. Con la chance de un tricampeonato o de tener un ganador diferente, la ansiedad por saber quién tendrá toda la gloria es total. La definición del siguiente título puede marcar un antes y un después en el palmarés del torneo.

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La temporada pasada, Toluca viene de quedarse con las últimas dos ediciones del certamen de Primera División, tanto Clausura como Apertura. Ahora, los ‘Diablos Rojos’ defienden la corona, pero lo cierto es que hay otros contendientes que llegan mejor a la Liguilla. Por ello, es una incertidumbre lo que pueda suceder con estas instancias decisivas del semestre.

¿Quién es el máximo ganador de la historia de la Liga MX?

Desde su primer torneo, el Club América es el ‘dueño’ de la competencia, con 16 títulos conquistados a lo largo de todo su camino en el campeonato doméstico. Su más reciente consagración fue en 2024, cuando había llegado a lograr tres trofeos al hilo. Sin embargo, fue justamente Toluca quien le impidió hacerse del tetracampeonato consecutivo en Primera.

Por detrás de las ‘Águilas’, Toluca y Chivas completan el podio del palmarés del futbol mexicano, ambos con 12 títulos. Con sus recientes dos vueltas olímpicas al hilo, el cuadro escarlata alcanzó la línea de los de Guadalajara. En este torneo, uno de los dos buscará alejarse del otro. Eso sí, todavía quedarán lejos de igualar el piso del conjunto azulcrema, que domina todo.

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¿Podrán desbancar a Toluca de su actual trono? [Foto: Getty]

Los 10 máximos ganadores de la historia de la Liga MX:

Este es el selecto grupo de equipos con más trofeos ganados en la Primera División del futbol mexicano:

Club América – 16 títulos.

– 16 títulos. Toluca – 12 títulos.

– 12 títulos. Chivas – 12 títulos.

– 12 títulos. Cruz Azul – 9 títulos.

– 9 títulos. Tigres UANL – 8 títulos.

– 8 títulos. Club León – 8 títulos.

– 8 títulos. Pumas UNAM – 7 títulos.

– 7 títulos. Pachuca – 7 títulos.

– 7 títulos. Santos Laguna – 6 títulos.

– 6 títulos. Monterrey – 5 títulos.

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De los actuales aspirantes a ganar el Clausura 2026, hay uno solo que no aparece en esa lista: Atlas. Los ‘Zorros’ no son de los máximos ganadores de la Liga MX, pero también tienen con qué ocupar sus vitrinas: se han coronado 3 veces. ¿La curiosidad? Dos de esos tres títulos los levantó con Diego Cocca, su actual entrenador. No vaya a ser que el resto se lleve una sorpresa…