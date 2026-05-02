Sigue la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani HOY EN VIVO: ¡Inminente KO!

03:05hs ¿A qué hora subirán Naoya Inoue y Junto Nakatani al cuadrilátero?

El ingreso al cuadrilátero tanto del campeón japonés como de su retador está programado para cerca de las 07:00 horas CDMX. No obstante, el inicio del combate estelar estará sujeto al desarrollo de los enfrentamientos previos que conforman la cartelera de este gran evento.