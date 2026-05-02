Sigue la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani HOY EN VIVO: ¡Inminente KO!
Vive cada instante de una de las contiendas más esperadas del año con los títulos supergallo en juego.
¡Qué comienzo!
Tanaka y Sasaki solo intercambian golpes de poder en el centro del cuadrilátero. Final del segundo asalto.
Comenzó la primera pelea
Sora Tanaka vs. Jin Sasaki ya se están midiendo en el peso wélter. Todo listo en el Tokyo Dome para el primer campanazo de una jornada que promete ser histórica.
¿A qué hora subirán Naoya Inoue y Junto Nakatani al cuadrilátero?
El ingreso al cuadrilátero tanto del campeón japonés como de su retador está programado para cerca de las 07:00 horas CDMX. No obstante, el inicio del combate estelar estará sujeto al desarrollo de los enfrentamientos previos que conforman la cartelera de este gran evento.
Incentivo grande
El ganador entre Inoue y Nakatani se quedará con un anillo valuado en más de 100.000 dólares.
The WBC unveiled an undisputed championship ring for the Inoue vs Nakatani fight that’s worth over $100,000 💍🔥— Ring Magazine (@ringmagazine) May 1, 2026
Inspired by Japan’s sakura season, the ring consists of nearly 600 diamonds and 11 carats 💎🇯🇵 pic.twitter.com/iIT4DIoP30
¿A qué hora comienza la velada de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani?
Aquí te dejamos la guía de horarios con el inicio de la acción para que no te pierdas ningún detalle.
- México: 03:00hs
- Colombia – Perú: 04:00hs
- Chile – Estados Unidos: 05:00hs
- Argentina: 06:00hs
- España: 09:00hs
¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani?
Todas las acciones de la cartelera, desde los combates preliminares hasta la pelea estelar, se podrán sintonizar a través de DAZN en todo el mundo. Asimismo, para no perderte ningún detalle, tendrás el seguimiento del MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Cartelera completa de la velada en Tokio, Japón
Aquí te dejamos el orden de las peleas desde la primera a la última para que no te pierdas de nada de lo que sucederá en Asia.
- Yoshiki Takei vs. DeKang Wang | Peso supergallo
- Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki | Peso supermedio
- Sora Tanaka vs. Jin Sasaki | Peso wélter
- Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe | Peso pluma
- Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka | Peso mosca
- Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka | Peso gallo
- Naoya Inoue vs. Junto Nakatani | Peso supergallo
Bienvenidos a la velada de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá la presencia destacada de uno de los mejores libra por libra del presente y su compatriota estrella. Aquí no te perderás de nada.