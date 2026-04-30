Mientras Javier Aguirre gana 2,9 millones en México, el salario de Efraín Juárez en Pumas

Desde su regreso al banquillo de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ha vuelto a colocarse en el centro de todas las miradas. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió respaldarlo con fuerza, tanto en lo deportivo como en lo económico, otorgándole un salario cercano a los 2,9 millones de dólares por temporada, según reportes de TV Azteca.

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Las expectativas sobre su gestión no han dejado de crecer. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el objetivo es claro: llevar a México a una de sus mejores actuaciones históricas en la Copa del Mundo. La confianza en el proyecto es total, aunque también se entiende que todo está condicionado a los resultados.

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En ese contexto, ya se empieza a hablar de lo que podría venir después del Mundial. Aguirre no continuará al frente del Tri una vez finalizada la cita mundialista, abriéndose un escenario de cambio en el banquillo nacional. En ese sentido, el nombre que lo reemplazará es el de Rafael Márquez, actual integrante del cuerpo técnico.

Del otro lado aparece Efraín Juárez, entrenador que no deja de crecer y que trabaja con la mirada puesta tanto en el presente como en el futuro. Ya sea con la intención de dirigir en Europa o eventualmente aspirar a la Selección Mexicana, su perfil sigue ganando peso en el futbol nacional.

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Juárez llegó a Pumas UNAM con una misión clara: devolver al club a los primeros planos. Aunque todavía no ha levantado títulos, su impacto ya se siente, llevando al equipo a ser el mejor de la temporada regular en el Clausura 2026, donde terminaron como superlíderes.

Ahora, el desafío inmediato es mayor: la liguilla. Pumas se medirá ante el Club América en unos cuartos de final que prometen muchísimas emociones, en una serie que será pareja a pesar de que la temporada de ambos fue totalmente distinta.

La diferencia de salarios

Mientras Javier Aguirre percibe cerca de 2,9 millones de dólares al frente del Tri, Efraín Juárez cobra aproximadamente 1,7 millones en Pumas UNAM según lo que informaron en TV Azteca. La directiva del equipo universitario apostaron fuerte por él.

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En síntesis