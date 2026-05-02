Toluca tendrá un compromiso ‘incómodo’ en el Estadio Nemesio Diez, cuando reciba a Pachuca en el comienzo de la Liguilla. Mientras tiene en mente la necesidad de remontar la semi de Concacaf en la semana, este domingo jugará la ida de cuartos de final del Clausura 2026. El cuadro escarlata deberá repartir las energías y tratar de salir de ambos juegos airoso.

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El bicampeón del futbol mexicano, por supuesto, tiene el sueño de ser tricampeón en esta campaña. Sin embargo, los propios protagonistas han reconocido que la prioridad es el certamen continental. Eso sí, Antonio Mohamed no ‘quitará importancia’ al duelo ante Tuzos y su equipo dará lo mejor para intentar llevarse una buena ventaja a la vuelta.

Para buscar conseguir esa diferencia que lo acomode para la revancha de cuartos de final de la Liguilla, la afición colmará el ‘Infierno’ para apoyar al Toluca en su regreso a casa. Pachuca es un rival duro de roer, pero dentro de los posibles rivales que podían tocarle, los ‘Diablos Rojos’ saben que tienen más posibilidades de vencer que ante otros contrincantes.

Christian Martinoli no narrará a Toluca ante Pachuca por TV Azteca:

El encuentro de este domingo en el Estadio Nemesio Diez cuenta de hecho con tanta relevancia que será transmitido por ¡ocho pantallas! en México. Desde TUDN, pasando por FOX, FOX One, Tubi, Canal 5, ViX Premium, Azteca Deportes Network hasta Azteca 7, todos ellos pasarán en vivo el juego. Los fanáticos tendrán múltiples propuestas para ver el partido.

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Entre las mencionadas, TV Azteca tendrá la particularidad de que Toluca no tendrá la narración de su querido Christian Martinoli. El relator, abiertamente reconocido simplatizante del cuadro escarlata, no estará al frente de la transmisión del cruce con Pachuca. En la grilla no aparecía su nombre y el propio protagonista confirmó que no será parte.

En esta ocasión, Christian Martinoli no estará a cargo de relatar a su Toluca en el duelo de Liguilla, ya que la cadena lo asignó al Tigres-Chivas y envió a otro equipo de transmisión al Nemesio Diez. No obstante, el narrador se hará presente en La Bombonera para ver el partido del equipo del ‘Turco’, pero irá para acompañar y para respaldar a su club.

Martinoli no relatará a Toluca ante Pachuca.

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De hecho, en este sentido, durante la cobertura del juego entre los de Nuevo León y Guadalajara, Christian Martinoli envió constantemente mensajes de aliento para el ‘Chorizopower’. TV Azteca pasará el compromiso del Toluca ante Pachuca y el narrador se encargó de dejarlo en claro numerosas veces mientras relataba el partido de Tigres. Simplemente fue una decisión del canal.

El partido entre Toluca y Pachuca, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, se llevará a cabo a partir de las 19.15 horas del Centro de México. El bicampeón de la Liga MX inicia su camino en una nueva Fiesta Grande, donde tratará de espantar los fantasmas que le impidieron dar el máximo a lo largo de la corriente temporada.