Quién pelea HOY sábado 2 de mayo de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Llegó uno de los días más esperados por los amantes del boxeo. Este sábado 2 de mayo se vivirán dos carteleras plagadas de estrellas de primer nivel, de esas que prometen pasar a la historia cuando se las recuerde en la posteridad. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre las presentaciones de Naoya Inoue, David Benavidez, Gilberto Ramírez y Jaime Munguía, entre otros.

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Para comenzar el día, hará su aparición en escena Naoya Inoue. El Monstruo Japonés se presentará en el Intuit Dome en una de las contiendas más grandes de su carrera. El nipón expondrá sus títulos del peso supergallo ante su compatriota Junto Nakatani bien temprano en la madrugada mexicana y mañana latinoamericana en general.

En Las Vegas, la atención se centrará en el cuadrilátero del T-Mobile Arena. Gilberto el Zurdo Ramírez pondrá en juego su título CMB del peso crucero ante David Benavidez. Un poco más temprano, se enfrentarán Jaime Munguía y Armando Reséndiz con el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en disputa.

En relación a los horarios de ambas veladas que podrán ser vistas de manera exclusiva mediante DAZN y Disney+, con el agregado de que aquí en Bolavip podrás encontrar una transmisión EN VIVO con todos los detalles de ambas veladas. El inicio para la acción de Inoue-Nakatani está pautado para las 2:30hs de CDMX, mientras que Benavidez vs. Ramírez se espera para las 15:30hs de CDMX con el comienzo de la cartelera.

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Las peleas más destacadas de este sábado 2 de mayo:

En Tokio (Japón)

Yoshiki Takei vs. DeKang Wang | Peso supergallo

| Peso supergallo Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki | Peso supermedio

| Peso supermedio Sora Tanaka vs. Jin Sasaki | Peso wélter

| Peso wélter Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe | Peso pluma

| Peso pluma Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka | Peso mosca

| Peso mosca Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka | Peso gallo

| Peso gallo Naoya Inoue vs. Junto Nakatani | Peso supergallo

En Las Vegas (Estados Unidos)

Jorge Chávez vs. Tito Sánchez | Peso supergallo

| Peso supergallo Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez | Peso superwelter

| Peso superwelter Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera | Peso superligero

| Peso superligero José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía | Peso supermedio

| Peso supermedio Gilberto Ramírez vs. David Benavidez | Peso crucero

En síntesis

Naoya Inoue expondrá sus títulos supergallo ante Junto Nakatani el 2 de mayo .

expondrá sus títulos supergallo ante Junto Nakatani el . Gilberto Ramírez defenderá su título crucero CMB contra David Benavidez en Las Vegas.

defenderá su título crucero CMB contra en Las Vegas. Jaime Munguía enfrentará a Armando Reséndiz por el cinturón supermediano en el T-Mobile Arena.