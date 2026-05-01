Este fin de semana comienza el momento más esperado de la temporada: la Liguilla del futbol mexicano. Todo está listo para el arranque de la Fiesta Grande y los equipos iniciarán su camino en las fases de eliminación directa del Clausura 2026. Ocho clubes, incluido el defensor del título, se batirán a duelo para buscar al próximo campeón de la Liga MX.

Publicidad

En la antesala del desarrollo de los cuartos de final del torneo, los análisis, especulaciones y vaticinios inundaron los medios de prensa, especialmente la televisión y radio. Uno de los protagonistas destacados de la semana ha sido David Faitelson, quien ha ganado viralidad a raíz de sus últimos dichos sobre la definición del actual campeonato.

Durante la editorial de su programa ‘Faitelson sin censura’ de la pantalla de TUDN, el controversial conductor lanzó su pronóstico de la Liguilla de este Clausura 2026, y llamó la atención de muchos. El periodista postuló al Toluca como máximo candidato a ganar el torneo, más allá de todas las adversidades que le tocó atravesar al bicampeón en esta campaña.

No solo el hecho de que Toluca no llega de buena manera a los Playoffs ni que otros lo hagan de mejor forma es lo que ha causado asombro entre los espectadores. Antonio Mohamed ‘se la tiene jurada’ a Faitelson y aún así él echó grito al cielo por el ‘Turco’ y su equipo. El DT de Toluca lo había expuesto en televisión luego de conquistar el último título, pero el de Televisiva igual apuesta por el argentino.

Publicidad

En sus extensas palabras para con el cuadro escarlata, David Faitelson confesó saber los problemas de los ‘Diablos’ pero aún así confía en que serán tricampeones, quedándose con esta Liga MX. Según el corresponsal de TUDN, el Toluca conquistará en la Fiesta Grande su decimotercer título de Primera División en el futbol mexicano, achicando la diferencia con el Club América.

“Para mí esta Liguilla sigue tratando de lo mismo: ¿cómo ganarle al Toluca de Mohamed? Es verdad que tuvo sus altas y bajas en el cierre del campeonato, que terminó quedándose fuera de los cuatro primeros y que por ende tendrá que definir de visitante para definir el pase ante el Pachuca. Pero también hay que entender que Toluca juega dos torneos y que quizá, o sin el quizá, su gran prioridad está enfocada en la CONCACAF. Van a perder a Jesús Gallardo, ese es el más difícil de sustituir, y a Alexis Vega, que se van con la Selección. Está bien, Mohamed ha demostrado ser un entrenador que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes esquemas, estrategias, de acuerdo a lo que tiene y con lo que enfrenta lo que tiene el rival. Sigo pensando que es el más duro, con una pequeña diferencia que sin duda marcó tendencia en los últimos dos torneos: esta vez, hay cuatro equipos que no tendrán que ir a definir el título a La Bombonera. Aún así, me atrevo a decir, que con el campeón, hasta el final…“, se explayó David Faitelson en su discurso por televisión, que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales. Fuerte jugada del conductor por los ‘Diablos Rojos’ para esta Liguilla.