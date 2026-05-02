¿Cuánto dinero obtuvo David Benavidez por ganar su pelea vs. Zurdo Ramírez?

La velada en el T-Mobile Arena de Las Vegas no solo dejó grandes emociones en el ring, sino también bolsas millonarias para sus protagonistas. David Benavídez, quien llegó como la gran figura a este duelo de titanes mexicanos, se llevó la tajada más grande del pastel económico de la noche.

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Benavidez obtuvo una fortuna vs. Ramírez

Según las cifras que circularon tras el evento, el Monstruo Mexicano embolsó una cifra estimada de entre 5 y 7 millones de dólares. Este monto incluyó su contrato garantizado por la pelea, sumado a los ingresos correspondientes por el sistema de Pay-Per-View (PPV) y los acuerdos comerciales que acompañaron la promoción del combate.

Con esta bolsa, Benavídez reafirmó su estatus como uno de los nombres más rentables del boxeo actual, consolidando su posición para negociar futuras peleas de un calibre económico aún mayor.

El crecimiento en las ganancias del Bandera Roja refleja el interés masivo que generó este choque por los títulos del peso crucero. Al tratarse de una de las peleas más esperadas del año, el flujo de patrocinadores y la venta de boletos en la ciudad del pecado permitieron que Benavídez alcanzara uno de los pagos más altos de su carrera profesional hasta la fecha.

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En síntesis