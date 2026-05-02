Este sábado 2 de mayo comienza la Fiesta Grande de la Liga MX. Este fin de semana se disputarán los primeros cuatro partidos por los cuartos de final del Clausura 2026, instancia que tiene como protagonistas a Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América.

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Asimismo, la Liguilla está marcada por las ausencias que tendrán algunos equipos debido a la primera convocatoria de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026. Chivas es el más golpeado en este sentido con 5 bajas, mientras que clubes como Tigres, Pachuca y Atlas tienen los planteles intactos.

En la previa al inicio de la ida de los cuartos de final, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé un pronóstico de cada partido que se disputa este fin de semana. Este sábado se enfrentan Tigres y Chivas por un lado y Atlas y Cruz Azul por el otro, mientras que el sábado se disputa el clásico capitalino y también se cruzan Toluca y Pachuca.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

Según ‘Gemini’, Tigres le ganará por 2-0 a Chivas en El Volcán. “Sin su arquero titular y sin su columna vertebral en ataque, a Chivas le costará muchísimo generar peligro y defenderse del asedio regiomontano. Tigres pegará primero y controlará los tiempos para llevarse una cómoda ventaja de dos goles”, explicó la IA.

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Por su parte, la Inteligencia Artificial ve un empate 1-1 entre Atlas y Cruz Azul. “Fiel al estilo del Atlas en Liguillas bajo presión, será un partido ríspido en el mediocampo. Cruz Azul tiene la inercia ofensiva para abrir el marcador, pero los Rojinegros encontrarán la forma de empatarlo a base de garra o un balón parado, dejando todo el drama para la vuelta”.

Este domingo se disputa el Clásico Capitalino en el Azteca (Getty Images)

‘Gemini’ espera un duelo entre América y Pumas apasionante en el que igualarán con muchos goles (2-2). “Un Clásico Capitalino que hará honor a la expectativa. Pumas impondrá condiciones al principio por su gran nivel colectivo, pero el peso del América en Liguillas y el Estadio Azteca los hará reaccionar. Sin el “Memote” para liquidar, Pumas dejará escapar la victoria y firmarán un empate lleno de emociones”.

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Por último, y quizás en el pronóstico más sorprendente, la IA cree que los Tuzos se llevarán un triunfo del Nemesio Díez: “Toluca logrará marcar por el empuje de su gente, pero la falta de Alexis Vega y Jesús Gallardo terminará por desconectar su ataque en el segundo tiempo. Pachuca, con su vértigo intacto y plantel completo, remontará o aprovechará los espacios en contragolpe para llevarse la ventaja”.

En síntesis