América vs Pumas UNAM: qué canal transmite los cuartos de final del Clausura 2026

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 comenzaron con emociones fuertes y resultados que dejaron mucho de qué hablar. Tigres pegó primero tras imponerse 3-1 frente a Chivas, mientras que Cruz Azul consiguió una valiosa victoria por 3-2 en su visita al Atlas para tomar ventaja en la serie.

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Ahora llega uno de los encuentros más esperados de toda la Liguilla: el Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM. La serie arrancará en el Estadio Azteca y promete una eliminatoria llena de tensión, historia y rivalidad entre dos de los clubes más importantes del fútbol mexicano.

Pumas llega como uno de los grandes favoritos al título después de terminar como superlíder del campeonato. El conjunto universitario mostró regularidad durante todo el semestre y fue uno de los equipos más sólidos tanto en ataque como en defensa.

Del otro lado aparece un América que no tuvo el torneo más brillante, pero que históricamente suele crecer en las fases finales. Las Águilas saben jugar este tipo de partidos y buscarán dar el golpe frente a su máximo rival para seguir soñando con el campeonato.

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A continuación te contamos todos los detalles para que no te pierdas la ida de los cuartos de final entre América y Pumas UNAM, incluyendo canales de transmisión y plataformas de streaming disponibles.

Dónde ver América vs Pumas por los cuartos de final

Los aficionados tendrán varias alternativas para seguir EN VIVO el Clásico Capitalino del Clausura 2026. El encuentro podrá verse por televisión abierta a través de Canal 5.

Además, quienes cuenten con televisión de paga podrán disfrutar el partido mediante la señal de TUDN. Por otro lado, la transmisión online estará disponible en la plataforma de streaming ViX Plus, opción ideal para seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV.

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