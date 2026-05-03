Mientras Javier Aguirre gana 2,9 millones en México, el salario de André Jardine en América

La Selección Mexicana volvió a apostar fuerte por Javier Aguirre para liderar el proyecto rumbo al Mundial 2026. Después de su regreso al banquillo nacional, la Federación Mexicana de Futbol decidió respaldarlo no solo desde lo deportivo, sino también desde lo económico, convirtiéndolo en uno de los entrenadores mejor pagados de la región.

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De acuerdo con información difundida por TV Azteca, Javier Aguirre percibe un salario cercano a los 2,9 millones de dólares por temporada. En la cúpula directiva de la FMF existe plena confianza en su experiencia y capacidad para construir una selección competitiva de cara a la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mientras tanto, en la Liga MX, otro entrenador que también mantiene el respaldo absoluto de su directiva es André Jardine en el América. Aunque las Águilas no tuvieron su temporada más dominante, dentro del club siguen considerando al brasileño como la pieza ideal para continuar el proyecto deportivo.

Jardine se ganó el respeto de la afición y de los dirigentes luego de conquistar el histórico tricampeonato con América, algo que muy pocos entrenadores lograron en el futbol mexicano. Por eso, más allá de algunos resultados irregulares recientes, en Coapa siguen confiando plenamente en su trabajo.

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El técnico brasileño continúa siendo uno de los entrenadores más importantes y valorados de toda la Liga MX, tanto por sus resultados como por el estilo de juego que logró imponer desde su llegada al club azulcrema.

André Jardine gana 1,7 millones de dólares en América

Según información revelada por Marca, André Jardine tiene un salario cercano a los 1,7 millones de dólares por temporada como entrenador del América. Una cifra importante dentro del futbol mexicano y que refleja el valor que tiene para la institución después de haber llevado al equipo a conquistar el tricampeonato.

En sintesis

Javier Aguirre percibe un salario de 2,9 millones de dólares anuales con la Selección Mexicana.

percibe un salario de anuales con la Selección Mexicana. André Jardine recibe un sueldo de 1,7 millones de dólares por temporada con el América.

recibe un sueldo de por temporada con el América. La FMF respalda a Aguirre para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.