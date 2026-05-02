David Benavidez vs. Zurdo Ramírez: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

El sábado 2 de mayo comenzó con la cartelera protagonizada por Naoya Inoue y Junto Nakatani en Tokio, pero el día todavía tiene algunas historias importantes que contar. En el T-Mobile Arena de Las Vegas se vivirá una jornada histórica para el boxeo mexicano y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

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David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los últimos en salir al cuadrilátero como los protagonistas más importantes del día. El Monstruo Mexicano tiene en el deseo de conquistar las coronas AMB y OMB de la división de los cruceros que están en posesión de Gilberto, por lo que dar un golpe en la mesa ante el púgil nacional sería más que importante para confirmar su estatus de superestrella.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 15:30hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante DAZN.

Cartelera completa de la pelea de David Benavidez vs. Zurdo Ramírez

Jorge Chávez vs. Tito Sánchez | Peso supergallo

| Peso supergallo Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez | Peso superwelter

| Peso superwelter Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera | Peso superligero

| Peso superligero José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía | Peso supermedio

| Peso supermedio Gilberto Ramírez vs. David Benavidez | Peso crucero

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¿A qué hora empieza la cartelera de David Benavidez vs. Zurdo Ramírez?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 15:30hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 21:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de David Benavidez vs. Zurdo Ramírez según país

México: 15:30hs

Colombia – Perú: 16:30hs

Chile – Estados Unidos: 17:30hs

Argentina: 18:30hs

España: 23:30hs

¿Dónde ver la cartelera de David Benavidez vs. Zurdo Ramírez?

Toda la acción podrá ser seguida mediante DAZN desde cualquier parte del mundo.