Una nueva edición de la Fiesta Grande del futbol mexicano ha comenzado, y los ocho mejores equipos del Clausura 2026 arrancan a definir su suerte en este primer semestre del año. El bicampeón vigente continúa en carrera, y otros siete clubes competirán contra el reinante para quitarle la corona y consagrarse con la gloria en esta Liguilla que acaba de iniciar.

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Por los niveles que han mostrado unos y otros, con picos en Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara, de gran cosecha de puntos, se esperan series muy parejas en cuartos de final. Además, la pérdida de muchas figuras por la concentración del seleccionado nacional hará aún más justa y apretada la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

En este sentido, como las expectativas están puestas en llaves de gran equivalencia entre competidores, es importante conocer los criterios de desempate de la Liguilla de la Liga MX. Los cuartos de final se disputarán a partidos de ida y vuelta, y hay parámetros estipulados en caso de que los resultados globales de cada serie acaben empatados.

Chivas, uno de los ‘beneficiados’ por la regla [Foto: Getty]

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A partir de los cuartos de final del Clausura 2026, la posición en la tabla general se usará de ‘ventaja deportiva’ en caso de empate. Al finalizar cada llave, si dos equipos finalizan empatados, avanzará la próxima ronda aquel que haya terminado en un mejor puesto en la fase regular. Este mismo eje se implementará para las semifinales del corriente campeonato.

Considerando esta pauta que regirá en las primeras dos instancias, Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca parten ‘adelantados’: de igualar sus cruces respectiso, avanzarán por haber terminado mejor respecto a sus rivales. Contrariamente, Toluca, Atlas, Tigres y América deberán ganar el global de sus llaves para poder seguir vivos en la Liguilla.

Bajo estas circunstancias, vale aclarar que a diferencia de cuartos de final y semifinales, en la final no habrá privilegios para nadie. La definición del título se llevará a una prórroga de treinta minutos si es que al cabo de los 180′ de la serie no hay un ganador. Hasta el Clausura 2026 inclusive, esta es la reglamentación vigente de la Liga MX para las igualdades en el marcador global.