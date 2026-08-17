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Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. León por el Apertura 2026: canales de TV y streaming

Necaxa y León se enfrentan este lunes 17 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido tendrá transmisión en vivo por TV y streaming para los aficionados.

Necaxa vs. León por la Liga MX.
© ESPECIALNecaxa vs. León por la Liga MX.

Necaxa y León cierran la actividad de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este lunes 17 de agosto. El silbatazo inicial está programado a las 19:00 hs (tiempo del centro de México) y las acciones se llevarán a cabo en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

Los Rayos buscan aprovechar el apoyo de su gente para regresar a la senda del triunfo, mientras que La Fiera arriba al Bajío con la urgencia de rescatar puntos fuera de casa en el reinicio del torneo local tras su participación internacional.

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¿Por dónde ver el partido en México?

Para este encuentro de la cuarta fecha, las opciones disponibles para seguir la transmisión en directo son las siguientes:

  • Televisión de paga: FOX / FOX Sports.
  • Streaming online: FOX One / FOX Sports Premium (disponible a través de su aplicación oficial y mediante sus canales de suscripción en plataformas digitales).

La actualidad de ambos equipos

El conjunto hidrocálido llega a este compromiso con la tarea de corregir el rumbo tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El equipo local necesita hacerse fuertes en su estadio para escalar puestos en la tabla general del Apertura y volver a puestos de liguilla.

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Por su parte, el Club León encara la visita a Aguascalientes en busca de regularidad. La escuadra esmeralda no ha tenido el arranque esperado en el certamen local y requiere sumar de a tres de visitante para escalar posiciones y encarar la parte media del torneo con mayor tranquilidad.

En sintesis

  • Necaxa y León cierran la Jornada 4 este lunes 17 de agosto a las 19:00.
  • Estadio Victoria albergará el partido que será transmitido por FOX y FOX Sports Premium.
  • Necaxa disputará el compromiso tras ser eliminado en la fase de grupos de Leagues Cup.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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