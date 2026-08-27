A continuación te podrás enterar las fechas y transmisiones de cada uno de los juegos del fin de semana.

Ya quedó atrás la doble tanda de partidos de Leagues Cup, y llegó la hora de disfrutar la jornada 6 del Apertura 2026, con la reanudación de la actividad del futbol mexicano. Con muy buenas propuestas para sintonizar por televisión o por streaming, se aproxima un fin de semana para no perderse nada de la agenda de la Liga MX.

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Cuándo y con qué juego comienza la jornada 6 del Apertura 2026:

La sexta fecha del campeonato de Primera División dará inicio este viernes 28 de agosto, cuyo día de apertura constará de tres encuentros separados en dos franjas. El primero de ellos será Atlante vs. León, que tendrá su puntapié a partir de las 19.00 horas del Centro de México, desde el mítico Estadio Azteca de la capital.

Cuál es el juego más esperado de la jornada 6 del Apertura 2026:

Esta próxima fecha de la Liga MX tendrá varios enfrentamientos muy auspiciosos para sintonizar, más allá de que no habrá duelos entre los “grandes” o “poderosos”. De los platos fuertes de la jornada se destacan Pachuca-Chivas, Necaxa-Cruz Azul o Xolos-Pumas, cotejos que prometen goles y donde todo puede pasar.

Pachuca vs. Chivas, uno de los lindos cruces de la J6 [Foto: Getty]

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Días, horarios y TV de los juegos de la jornada 6 del Apertura 2026:

En este desglose, la programación completa del fin de semana de acción del futbol mexicano, con las respectivas transmisiones de cada partido:

Viernes 28 de agosto:

Atlante vs. León: 19.00 horas por ESPN y Disney+ Premium.

19.00 horas por ESPN y Disney+ Premium. Necaxa vs. Cruz Azul: 19.05 horas por FOX One.

19.05 horas por FOX One. Xolos vs. Pumas: 21.10 horas por FOX One.

Sábado 29 de agosto:

Pachuca vs. Chivas: 17.00 horas por FOX y FOX One.

17.00 horas por FOX y FOX One. Atlas vs. Querétaro: 17.00 horas por LayvTime y ViX Premium.

17.00 horas por LayvTime y ViX Premium. América vs. Puebla: 19.05 horas por TUDN, Canal 5, LayvTime y ViX Premium.

19.05 horas por TUDN, Canal 5, LayvTime y ViX Premium. Santos Laguna vs. Tigres: 21.10 horas por TUDN, Canal 5, ESPN, Disney+ Premium, LayvTime y ViX Premium.

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Domingo 30 de agosto: