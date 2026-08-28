Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. Cruz Azul por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Necaxa y Cruz Azul se enfrentan en Aguascalientes por el Apertura 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Necaxa y Cruz Azul se miden este viernes 28 de agosto por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Los Rayos reciben en casa a La Máquina en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos en la tabla general. El encuentro comenzará a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y se llevará a cabo en el Estadio Victoria.

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El partido en Aguascalientes enfrenta a dos equipos con necesidades de sumar sí o sí para no alejarse de los puestos de Liguilla. Tanto Necaxa como Cruz Azul se encuentran en un momento irregular.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para los aficionados que no quieran perderse las acciones de este compromiso, el partido entre Necaxa y Cruz Azul por la Liga MX será transmitido en México FOX+ y FOX One. Es decir que el juego no irá por televisión abierta en el país.

La actualidad de ambos equipos

Necaxa recibe a Cruz Azul este viernes después de lo que fue el empate por 1-1 con Pumas en CU del pasado fin de semana. Los Rayos perdieron antes con Club León, por lo que intentarán volver a la victoria en la Liga MX ya que no ganan desde la segunda jornada.

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Por su parte, Cruz Azul encara un momento complicado en lo inmediato y acumula tres derrotas consecutivas contando todas las competiciones. El equipo de Joel Huiqui cayó ante Xolos y Atlas en las últimas dos jornadas e intentará cortar su mala racha.

En síntesis