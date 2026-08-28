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Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. Cruz Azul por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Necaxa y Cruz Azul se enfrentan en Aguascalientes por el Apertura 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Necaxa y Cruz Azul se enfrentan por el Apertura 2026
© Imagen propiaNecaxa y Cruz Azul se enfrentan por el Apertura 2026

Necaxa y Cruz Azul se miden este viernes 28 de agosto por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026. Los Rayos reciben en casa a La Máquina en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos en la tabla general. El encuentro comenzará a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y se llevará a cabo en el Estadio Victoria.

El partido en Aguascalientes enfrenta a dos equipos con necesidades de sumar sí o sí para no alejarse de los puestos de Liguilla. Tanto Necaxa como Cruz Azul se encuentran en un momento irregular.

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¿Por dónde ver el partido en México?

Para los aficionados que no quieran perderse las acciones de este compromiso, el partido entre Necaxa y Cruz Azul por la Liga MX será transmitido en México FOX+ y FOX One. Es decir que el juego no irá por televisión abierta en el país.

La actualidad de ambos equipos

Necaxa recibe a Cruz Azul este viernes después de lo que fue el empate por 1-1 con Pumas en CU del pasado fin de semana. Los Rayos perdieron antes con Club León, por lo que intentarán volver a la victoria en la Liga MX ya que no ganan desde la segunda jornada.

Por su parte, Cruz Azul encara un momento complicado en lo inmediato y acumula tres derrotas consecutivas contando todas las competiciones. El equipo de Joel Huiqui cayó ante Xolos y Atlas en las últimas dos jornadas e intentará cortar su mala racha.

En síntesis

  • Necaxa y Cruz Azul juegan este viernes 28 de agosto por la Jornada 6.
  • La transmisión del encuentro entre Necaxa y Cruz Azul será por FOX+ y FOX One.
  • Cruz Azul busca romper una racha tras acumular tres derrotas consecutivas en el torneo.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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