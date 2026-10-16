Dónde ver EN VIVO Tijuana vs. Puebla por la jornada 12 de la Liga MX: TV y streaming online

Tijuana y Puebla se enfrentan este viernes 16 de octubre, en el Estadio Caliente, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Tijuana recibe a Puebla este viernes 16 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Apenas un punto los separa en la tabla, y eso ya dice bastante de lo parejo que viene siendo este cruce en los últimos años. Ninguno de los dos logra despegar y esta fecha puede ser la oportunidad para romper la igualdad.

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Los Xolos y la Franja necesitan sumar para no perderle pisada al grupo que pelea por meterse en zona de clasificación. Un triunfo acomoda posiciones en la tabla y corta una racha de resultados parejos para ambos.

La actualidad de ambos equipos

Tijuana llega como favorito pero sin terminar de convencer: rescató un empate 1-1 de visitante ante FC Juárez luego de caer 2-3 de local frente a Atlas y empatar 2-2 con Pachuca. Son apenas tres puntos en los últimos tres partidos, un rendimiento que lo mantiene en el octavo puesto sin margen para relajarse.

Puebla tampoco logra despegar: viene de igualar 1-1 como local ante León, después de perder 0-1 en su visita a Tigres y empatar 1-1 con Atlante. La Franja está un escalón debajo de Tijuana en la tabla, con los mismos 15 puntos pero un partido más disputado, algo que obliga a sumar de local cuanto antes.

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El historial entre Tijuana y Puebla

El historial entre ambos es de los más parejos del torneo: en 36 enfrentamientos Tijuana ganó 13, Puebla 12 y hubo 11 empates, con una diferencia de apenas cuatro goles a favor de los Xolos. El duelo más reciente, en febrero, terminó 0-0 en condición de local para Tijuana, cortando una seguidilla de partidos con muchos goles como el 4-3 que se dieron en 2025 o el 5-2 de 2023.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/02/2026 Tijuana vs. Puebla 0-0 Liga MX 18/10/2025 Puebla vs. Tijuana 4-3 Liga MX 22/02/2025 Puebla vs. Tijuana 2-0 Liga MX 11/11/2024 Tijuana vs. Puebla 2-1 Liga MX 20/04/2024 Tijuana vs. Puebla 3-1 Liga MX 02/09/2023 Puebla vs. Tijuana 3-0 Liga MX 29/04/2023 Puebla vs. Tijuana 5-2 Liga MX 13/08/2022 Tijuana vs. Puebla 3-3 Liga MX 29/01/2022 Puebla vs. Tijuana 3-1 Liga MX 18/08/2021 Tijuana vs. Puebla 1-1 Liga MX

Horario del partido

México: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Necaxa vs. Atlas — viernes 16 de octubre, 19:00 hs

Atlante vs. Pumas UNAM — viernes 16 de octubre, 21:00 hs

Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs

Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs

Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs

León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs

Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs

Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

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En síntesis