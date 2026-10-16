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Dónde ver EN VIVO Tijuana vs. Puebla por la jornada 12 de la Liga MX: TV y streaming online

Tijuana y Puebla se enfrentan este viernes 16 de octubre, en el Estadio Caliente, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Tijuana de Caliente vs. Puebla, Liga MX
Tijuana de Caliente vs. Puebla, Liga MX

Tijuana recibe a Puebla este viernes 16 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Apenas un punto los separa en la tabla, y eso ya dice bastante de lo parejo que viene siendo este cruce en los últimos años. Ninguno de los dos logra despegar y esta fecha puede ser la oportunidad para romper la igualdad.

Los Xolos y la Franja necesitan sumar para no perderle pisada al grupo que pelea por meterse en zona de clasificación. Un triunfo acomoda posiciones en la tabla y corta una racha de resultados parejos para ambos.

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La actualidad de ambos equipos

Tijuana llega como favorito pero sin terminar de convencer: rescató un empate 1-1 de visitante ante FC Juárez luego de caer 2-3 de local frente a Atlas y empatar 2-2 con Pachuca. Son apenas tres puntos en los últimos tres partidos, un rendimiento que lo mantiene en el octavo puesto sin margen para relajarse.

Puebla tampoco logra despegar: viene de igualar 1-1 como local ante León, después de perder 0-1 en su visita a Tigres y empatar 1-1 con Atlante. La Franja está un escalón debajo de Tijuana en la tabla, con los mismos 15 puntos pero un partido más disputado, algo que obliga a sumar de local cuanto antes.

El historial entre Tijuana y Puebla

El historial entre ambos es de los más parejos del torneo: en 36 enfrentamientos Tijuana ganó 13, Puebla 12 y hubo 11 empates, con una diferencia de apenas cuatro goles a favor de los Xolos. El duelo más reciente, en febrero, terminó 0-0 en condición de local para Tijuana, cortando una seguidilla de partidos con muchos goles como el 4-3 que se dieron en 2025 o el 5-2 de 2023.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/02/2026Tijuana vs. Puebla0-0Liga MX
18/10/2025Puebla vs. Tijuana4-3Liga MX
22/02/2025Puebla vs. Tijuana2-0Liga MX
11/11/2024Tijuana vs. Puebla2-1Liga MX
20/04/2024Tijuana vs. Puebla3-1Liga MX
02/09/2023Puebla vs. Tijuana3-0Liga MX
29/04/2023Puebla vs. Tijuana5-2Liga MX
13/08/2022Tijuana vs. Puebla3-3Liga MX
29/01/2022Puebla vs. Tijuana3-1Liga MX
18/08/2021Tijuana vs. Puebla1-1Liga MX

Horario del partido

  • México: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
  • Costa Rica: FOX Costa Rica
  • Guatemala: FOX Guatemala
  • Panamá: FOX Panama
  • El Salvador: FOX El Salvador
  • Honduras: FOX Honduras

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Necaxa vs. Atlas — viernes 16 de octubre, 19:00 hs
  • Atlante vs. Pumas UNAM — viernes 16 de octubre, 21:00 hs
  • Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs
  • Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs
  • Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs
  • Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Tijuana y Puebla se enfrentan este viernes 16 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Tijuana suma 15 puntos en el torneo.
  • Puebla suma 15 puntos en el torneo.
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