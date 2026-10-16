Dónde ver EN VIVO Tijuana vs. Puebla por la jornada 12 de la Liga MX: TV y streaming online

Tijuana recibe a Puebla este viernes 16 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Apenas un punto los separa en la tabla, y eso ya dice bastante de lo parejo que viene siendo este cruce en los últimos años. Ninguno de los dos logra despegar y esta fecha puede ser la oportunidad para romper la igualdad.
Los Xolos y la Franja necesitan sumar para no perderle pisada al grupo que pelea por meterse en zona de clasificación. Un triunfo acomoda posiciones en la tabla y corta una racha de resultados parejos para ambos.
La actualidad de ambos equipos
Tijuana llega como favorito pero sin terminar de convencer: rescató un empate 1-1 de visitante ante FC Juárez luego de caer 2-3 de local frente a Atlas y empatar 2-2 con Pachuca. Son apenas tres puntos en los últimos tres partidos, un rendimiento que lo mantiene en el octavo puesto sin margen para relajarse.
Puebla tampoco logra despegar: viene de igualar 1-1 como local ante León, después de perder 0-1 en su visita a Tigres y empatar 1-1 con Atlante. La Franja está un escalón debajo de Tijuana en la tabla, con los mismos 15 puntos pero un partido más disputado, algo que obliga a sumar de local cuanto antes.
El historial entre Tijuana y Puebla
El historial entre ambos es de los más parejos del torneo: en 36 enfrentamientos Tijuana ganó 13, Puebla 12 y hubo 11 empates, con una diferencia de apenas cuatro goles a favor de los Xolos. El duelo más reciente, en febrero, terminó 0-0 en condición de local para Tijuana, cortando una seguidilla de partidos con muchos goles como el 4-3 que se dieron en 2025 o el 5-2 de 2023.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/02/2026
|Tijuana vs. Puebla
|0-0
|Liga MX
|18/10/2025
|Puebla vs. Tijuana
|4-3
|Liga MX
|22/02/2025
|Puebla vs. Tijuana
|2-0
|Liga MX
|11/11/2024
|Tijuana vs. Puebla
|2-1
|Liga MX
|20/04/2024
|Tijuana vs. Puebla
|3-1
|Liga MX
|02/09/2023
|Puebla vs. Tijuana
|3-0
|Liga MX
|29/04/2023
|Puebla vs. Tijuana
|5-2
|Liga MX
|13/08/2022
|Tijuana vs. Puebla
|3-3
|Liga MX
|29/01/2022
|Puebla vs. Tijuana
|3-1
|Liga MX
|18/08/2021
|Tijuana vs. Puebla
|1-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Necaxa vs. Atlas — viernes 16 de octubre, 19:00 hs
- Atlante vs. Pumas UNAM — viernes 16 de octubre, 21:00 hs
- Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs
- Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs
- Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
- León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
- Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs
- Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Tijuana y Puebla se enfrentan este viernes 16 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Tijuana suma 15 puntos en el torneo.
- Puebla suma 15 puntos en el torneo.