Por la Jornada 8 del Clausura 2025 de la Liga MX, Atlético San Luis cayó 3-1 de visitante ante Rayados y profundizó su mal presente futbolístico luego de haber hecho un gran Apertura 2024 donde terminó 6° en la Fase Regular y llegó hasta las Semifinales de la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

ver también El futbolista que busca Rayados para reemplazar a Erick Aguirre, quien se marcha a León

Tras el partido, su entrenador Domènec Torrent habló en conferencia de prensa y habló de las dificultades de rearmar un equipo que poco se parece al del torneo pasado. De hecho, perdió a Javier Güémez, Jürgen Damm, Ricardo Chávez, Franck Boli y Cristiano Piccini.

Así reflexionó en el Estadio BBVA de Nuevo León: “Yo estoy a muerte con los dirigentes, nosotros también sabemos que, si no se ha podido fichar, ellos saben lo que pienso”. “Hoy hay declaraciones de Simeone, que decía es el momento, el ahora, así que no nos vamos aquejar, es lo que hay. Soy el entrenador, el que da la cara en casa y fuera, a trabajar con los chicos, no voy quejarme”.

Publicidad

Publicidad

Además, deslizó sobre las dificultades que tienen para traer jugadores: “Es lo que tenemos, el futuro está en el próximo partido, no voy a entrar en esto. Ver las plantillas que se han confeccionado y a veces no se puede. No voy a decir nada de los directivos, estoy contento, me han apoyado”.

Y añadió: “Se nos han marchado jugadores, han intentado firmar (a refuerzos), pero no es fácil, hemos intentado, han intentado firmar. “No somos Monterrey, América o Tigres en el sentido del tema económico, lleva pocos años en este nuevo proyecto y no es fácil convencerlos de este proyecto”, subrayó.

ver también El sorprendente Atlético San Luis de Domenec Torrent se refuerza con un futbolista de Chivas

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético San Luis por el Clausura 2025?

Pensando en la revancha para salir del mal momento, los Rojiblancos tendrán revancha pronto por la Jornada 9, que será entresemana. El equipo estará jugando ante Chivas de local el próximo miércoles 26 de febrero desde las 21:05 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Publicidad