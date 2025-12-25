Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

¿Juega Luka Doncic HOY en Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets por la NBA 2025-26?

Luka Doncic encendió las alarmas tras una lesión en la pierna izquierda, pero se espera que vuelva a la cancha hoy jueves 25 de diciembre para enfrentar a Houston Rockets en uno de los partidos más esperados de la NBA.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Luka Doncic se prepara para volver ante Rockets.
© Getty ImagesLuka Doncic se prepara para volver ante Rockets.

En la NBA no hay descanso ni en Navidad. Este jueves 25 de diciembre, la liga estadounidense presenta una jornada cargada de partidos interesantes de la temporada regular 2025-26. Entre ellos, uno de los más esperados es Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets, programado para disputarse desde las 19:00 horas de la Ciudad de México.

Publicidad

La expectativa se centra especialmente en Luka Doncic, una de las máximas figuras de los Lakers. En los últimos días, el base tuvo que salir del campo por una contusión en su pierna izquierda, lo que generó preocupación entre los aficionados sobre su disponibilidad para los encuentros más importantes de la temporada.

El impacto de Doncic en el equipo es indiscutible. Su capacidad para liderar ofensivamente y generar oportunidades de anotación lo convierte en un jugador clave para los Lakers. Por eso, saber si estará en cancha hoy es una de las principales preguntas que rondan entre los seguidores del equipo angelino.

Luka Doncic volvería a jugar según Shams Charania

De acuerdo con el periodista Shams Charania, se espera que Doncic esté disponible hoy en Navidad para el enfrentamiento ante Houston Rockets. Según la información publicada, el jugador debería tener minutos en el campo y participar activamente en un duelo que promete ser clave para las aspiraciones de su equipo.

Publicidad

Su regreso no solo eleva las expectativas para el partido, sino que también es un alivio para los Lakers, que recuperan a uno de sus pilares ofensivos en un momento crucial de la temporada. Los aficionados estarán atentos a cada acción de Doncic, esperando que su participación marque la diferencia.

Mientras Shai Gilgeous-Alexander gana 285 millones en Oklahoma City Thunder, lo que gana Victor Wembanyama en Spurs

ver también

Mientras Shai Gilgeous-Alexander gana 285 millones en Oklahoma City Thunder, lo que gana Victor Wembanyama en Spurs

En síntesis

  • Luka Doncic regresará hoy con los Lakers para enfrentar a Houston Rockets tras una contusión.
  • El partido de Navidad entre Lakers y Rockets se disputará a las 19:00 horas (CDMX).
  • Shams Charania confirmó la disponibilidad del base esloveno para tener minutos en la duela hoy.
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Qué lesión sufrió Luka Doncic y por qué preocupa a Los Angeles Lakers?
NBA

¿Qué lesión sufrió Luka Doncic y por qué preocupa a Los Angeles Lakers?

Lakers busca reforzarse con este jugador tras la eliminación en la NBA Cup
NBA

Lakers busca reforzarse con este jugador tras la eliminación en la NBA Cup

El nuevo coche de lujo de Luka Doncic que enloqueció a Snoop Dogg
NBA

El nuevo coche de lujo de Luka Doncic que enloqueció a Snoop Dogg

Mercado de fichajes 2026: Ángel Correa podría dejar Tigres y fichar por Inter Miami
Club Tigres

Mercado de fichajes 2026: Ángel Correa podría dejar Tigres y fichar por Inter Miami

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo