¿Juega Luka Doncic HOY en Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets por la NBA 2025-26?

En la NBA no hay descanso ni en Navidad. Este jueves 25 de diciembre, la liga estadounidense presenta una jornada cargada de partidos interesantes de la temporada regular 2025-26. Entre ellos, uno de los más esperados es Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets, programado para disputarse desde las 19:00 horas de la Ciudad de México.

Publicidad

Publicidad

La expectativa se centra especialmente en Luka Doncic, una de las máximas figuras de los Lakers. En los últimos días, el base tuvo que salir del campo por una contusión en su pierna izquierda, lo que generó preocupación entre los aficionados sobre su disponibilidad para los encuentros más importantes de la temporada.

El impacto de Doncic en el equipo es indiscutible. Su capacidad para liderar ofensivamente y generar oportunidades de anotación lo convierte en un jugador clave para los Lakers. Por eso, saber si estará en cancha hoy es una de las principales preguntas que rondan entre los seguidores del equipo angelino.

Luka Doncic volvería a jugar según Shams Charania

De acuerdo con el periodista Shams Charania, se espera que Doncic esté disponible hoy en Navidad para el enfrentamiento ante Houston Rockets. Según la información publicada, el jugador debería tener minutos en el campo y participar activamente en un duelo que promete ser clave para las aspiraciones de su equipo.

Publicidad

Publicidad

Su regreso no solo eleva las expectativas para el partido, sino que también es un alivio para los Lakers, que recuperan a uno de sus pilares ofensivos en un momento crucial de la temporada. Los aficionados estarán atentos a cada acción de Doncic, esperando que su participación marque la diferencia.

ver también Mientras Shai Gilgeous-Alexander gana 285 millones en Oklahoma City Thunder, lo que gana Victor Wembanyama en Spurs

En síntesis

Luka Doncic regresará hoy con los Lakers para enfrentar a Houston Rockets tras una contusión.

regresará hoy con los Lakers para enfrentar a Houston Rockets tras una contusión. El partido de Navidad entre Lakers y Rockets se disputará a las 19:00 horas (CDMX).

se disputará a las (CDMX). Shams Charania confirmó la disponibilidad del base esloveno para tener minutos en la duela hoy.

Publicidad