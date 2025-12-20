Las temporadas venideras de la Liga MX promete que llegarán con cambios, por lo que serán años movidos tanto 2026 como 2027. La posibilidad concreta de la vuelta de los ascensos y descensos, y el fin de la multipropiedad traerían muchos cambios.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, desde Puebla bajaron la espuma por la versión esparcida de la posible venta de su plaza al Atlético Morelia. La respuesta fue inmediata y contundente. La empresa dueña de la Franja no utilizó comunicados, sino la voz directa de su alta jerarquía para terminar con las especulaciones.

Rafael Rodríguez, director general de Televisión Azteca y mano derecha de Ricardo Salinas Pliego, recurrió a sus redes sociales para desmentir la operación. El ejecutivo calificó como un “verdadero ridículo” la difusión de estas versiones sobre el traslado del equipo a territorio purépecha.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El tono de la respuesta subió de intensidad al mencionar directamente al presidente del Morelia. Rafael Rodríguez fue devastador al cerrarle las puertas de la empresa a José Luis Higuera de forma definitiva ante un posible intento de hacerse de su plaza en la Primera División de México.

Así fue la respuesta para descartar cualquier tipo de negociación: “Te lo aseguro. Por la simple razón de que el señor Higuera tendría que hablar conmigo, yo no voy a hablar con el y tiene las puertas cerradas en este grupo. Le deseo mucha suerte con el Morelia“.

¿Cómo fue el 2025 de Puebla en la Liga MX?

ver también Emiliano Gómez a Toluca: qué falta para que se anuncie su fichaje desde el Puebla

En lo que respecta al año deportivo, lo de la Franja fue muy pobre. En el Clausura 2025, en la primera mitad del año, el equipo fue anteúltimo con apenas 9 unidades, dos más que el sotanero. En el Apertura 2025 la cuestión empeoró, ya que fue último con 12 puntos. Una campaña de descenso.

Publicidad

Publicidad

En síntesis