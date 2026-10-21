FC Juárez queda eliminado: ¿qué otro equipo puede quedar fuera del Apertura 2026 en la jornada 13?

Con FC Juárez siendo el primer equipo eliminado en el Apertura 2026, preguntas empiezan a surgir sobre las posibilidades de aquellos equipos en la zona baja de la tabla.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ha ingresado oficialmente a su recta decisiva, quedando únicamente un puñado de compromisos disponibles para que los clubes aseguren un boleto a la Liguilla. No obstante, en la contraparte de la tabla, también han comenzado a definirse aquellas escuadras que darán por concluida su participación antes de lo presupuestado.

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La primera victima ha sido el FC Juárez. Durante la Jornada 13 de entresemana, el segundo encuentro de una seguidilla importante de partidos, Los Bravos cayeron en casa 0-1 frente a Atlante, sentenciando su destino en el Apertura 2026.

Estancados en la última posición con apenas cuatro unidades cosechadas tras 13 presentaciones, y con solo 12 puntos por disputarse, no existe matemática alguna que le permita a Juárez alcanzar el octavo peldaño, ocupado actualmente por los Rayados de Monterrey con 17 puntos en 11 cotejos. Tras firmar una campaña sumamente gris, el resto de las instituciones buscará evitar un desenlace similar.

¿Puede otro equipo quedar afuera en la Jornada 13?

Con la Jornada 13 aún en curso contemplando choques vibrantes como Atlas-América, Puebla-Monterrey y Toluca-Tijuana, la tabla general experimentará fluctuaciones considerables. Sin embargo, e independientemente de las combinaciones que se registren este miércoles, ninguna otra plantilla además de Juárez quedará eliminada matemáticamente del grupo de los ocho mejores en esta fecha.

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Una institución que encara un panorama crítico es el Necaxa, situado en el peldaño 17 con únicamente nueve unidades en 13 compromisos. Si Monterrey amarra la victoria en su choque de hoy, la brecha respecto a la zona de Liguilla se extenderá a 11 puntos, por lo que cualquier resultado que no sea un triunfo ante Juárez el próximo viernes dejará a los Rayos fuera del Apertura 2026.

Por encima de la escuadra hidrocálida figuran el Pachuca (13 puntos), Atlante y Tigres (ambos con 14 unidades), cuadros que sostienen la urgencia de cosechar resultados positivos. No obstante, su margen de maniobra en las jornadas finales se mantiene considerablemente más amplio en comparación con las plantillas del fondo de la clasificación de la Liga MX.

En síntesis

FC Juárez quedó eliminado del Apertura 2026 tras perder 0-1 ante el Atlante.

quedó eliminado del Apertura 2026 tras perder 0-1 ante el Atlante. FC Juárez se ubica en el último lugar con solo cuatro puntos.

se ubica en el último lugar con solo cuatro puntos. Necaxa suma nueve unidades y podría quedar eliminado en la próxima fecha.