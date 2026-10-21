¿Juega Lucas Ocampos? Las alineaciones de Club Puebla vs. Rayados por el Apertura 2026

Este miércoles 21 de octubre de 2026 continúa la actividad de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Club Puebla recibe en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a los Rayados de Monterrey a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto de La Franja busca hacer valer su condición de local para sumar tres puntos cruciales en esta recta final de la fase regular. Los dirigidos por su estratega saltarán al terreno de juego con un esquema equilibrado encabezado por Ricardo Gutiérrez en el arco e Iker Moreno en la zona baja, confiando en el desequilibrio de Bryan Garnica y la contundencia de Luisfer Hernández en el ataque.
Por su parte, la gran incógnita en el entorno regiomontano pasa por la presencia de Lucas Ocampos. El atacante argentino figura dentro del once estelar preparado para medirse a los camoteros, formando un temible frente ofensivo junto a Jesús ‘Tecatito’ Corona, Diego Rossi y el artillero belga Hugo Cuypers.
La alineación de Club Puebla
- Ricardo Gutiérrez
- Iker Moreno
- Facundo Almada
- Juan Vargas
- Fernando Monárrez
- Alejandro Organista
- Alonso Ramírez
- Bryan Garnica
- Mathias Tomás
- Omar Moreno
- Luisfer Hernández
La alineación de Monterrey
- Esteban Andrada
- Ricardo Chávez
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- Orbelín Pineda
- Lucas Ocampos
- Diego Rossi
- César Garza
- Jesús Corona
- Hugo Cuypers
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En sintesis
- Puebla y Monterrey juegan este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas CDMX.
- Lucas Ocampos figura en la alineación titular de Monterrey para enfrentar al Puebla.
- Puebla y Monterrey disputan la Jornada 13 del Apertura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.