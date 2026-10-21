¿Juega Lucas Ocampos? Las alineaciones de Club Puebla vs. Rayados por el Apertura 2026

El equipo de Matías Almeyda visita a Puebla en busca de tres puntos claves por el Apertura 2026 de la Liga MX.

Este miércoles 21 de octubre de 2026 continúa la actividad de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Club Puebla recibe en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a los Rayados de Monterrey a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto de La Franja busca hacer valer su condición de local para sumar tres puntos cruciales en esta recta final de la fase regular. Los dirigidos por su estratega saltarán al terreno de juego con un esquema equilibrado encabezado por Ricardo Gutiérrez en el arco e Iker Moreno en la zona baja, confiando en el desequilibrio de Bryan Garnica y la contundencia de Luisfer Hernández en el ataque.

Por su parte, la gran incógnita en el entorno regiomontano pasa por la presencia de Lucas Ocampos. El atacante argentino figura dentro del once estelar preparado para medirse a los camoteros, formando un temible frente ofensivo junto a Jesús ‘Tecatito’ Corona, Diego Rossi y el artillero belga Hugo Cuypers.

La alineación de Club Puebla

Ricardo Gutiérrez

Iker Moreno

Facundo Almada

Juan Vargas

Fernando Monárrez

Alejandro Organista

Alonso Ramírez

Bryan Garnica

Mathias Tomás

Omar Moreno

Luisfer Hernández

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La alineación de Monterrey

Esteban Andrada

Ricardo Chávez

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Gerardo Arteaga

Orbelín Pineda

Lucas Ocampos

Diego Rossi

César Garza

Jesús Corona

Hugo Cuypers

En sintesis