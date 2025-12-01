Inteligencia artificial predice el mejor equipo que firmaría a James Rodríguez

Para nadie es un secreto que una de las grandes estrellas latinoamericanas que estará en el Mundial 2026 es James Rodríguez, así que para empezar a tener certezas sobre su futuro, la inteligencia artificial predijo cuál sería el mejor equipo que lo firmaría.

Publicidad

Publicidad

A pesar de que jugó mucho más de lo que lo venía haciendo al registrar 2.559 minutos en 34 partidos, el Club León y James no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato que termina el 31 de diciembre de 2025. Dicho esto, la danza de rumores sobre cuál será el nuevo equipo del ’10’ empezó en 3, 2, 1…

BOLAVIP decidió pedirle a la inteligencia artificial ‘Gemini’ que predijera los cinco mejores equipos que podrían firmar a James Rodríguez y en la quinta posición apareció el actual campeón de la Copa Libertadores. “El interés reportado por Flamengo representa la opción más exigente en Sudamérica, dándole la oportunidad de jugar Copa Libertadores y mantenerse en un nivel de alta competitividad, aunque con un posible mayor desgaste físico”, señaló la IA de Google.

En la cuarta posición, ‘Gemini’ dio dos opciones, LA Galaxy y Toronto FC, para contratar a James porque “son clubes que buscan una figura de su calibre”. Llegó el tercer mejor equipo para firmar al ’10’ colombiano y la IA de Google repitió la fórmula de dar dos candidatos. En esta ocasión, Club América y Tigres UANL fueron los elegidos porque “ambos son equipos poderosos de la Liga MX que lo mantendrían en una alta exigencia por títulos locales y en la Concacaf”.

Publicidad

Publicidad

El segundo mejor equipo que firmaría a James Rodríguez, según la IA

James jugará su tercer Mundial con Colombia. (Foto: Getty Images)

La primera posición está cada vez más cerca, pero antes de revelar este misterio, ‘Gemini’ decidió elegir a Orlando City como el segundo club ideal que firmaría a James Rodríguez porque “contar con el entrenador colombiano Óscar Pareja y el delantero Luis Muriel le daría un entorno de confianza inmediata y un ritmo competitivo antes del Mundial 2026, que se juega en la región“.

ver también No hay oferta, pero James Rodríguez tendría decidido a su nuevo equipo para 2026: ”Los ha preferido”

Inteligencia artificial predice el mejor equipo que firmaría a James Rodríguez

La espera llegó a su fin y la inteligencia artificial hizo de las suyas al predecir el mejor equipo que firmaría a James. El ’10’ de la Selección Colombia se quedaría en México. “El jugador habría manifestado su deseo de jugar con los universitarios (Pumas UNAM), una preferencia que podría facilitarse por la posible presencia de su excompañero Keylor Navas y su compatriota Álvaro Angulo. Esto le asegura el rol de figura en una liga que ya conoce“, señaló ‘Gemini’.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En cuál equipo terminará James Rodríguéz? ¿En cuál equipo terminará James Rodríguéz? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis