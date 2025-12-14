UFC parece estar en presencia del crecimiento de una nueva estrella. El mejor octágono del mundo vio cómo este sábado 13 de diciembre Manel Kape noqueó a Brandon Royval en el primer asalto para consolidarse como un firme candidato a recibir una oportunidad titular en el corto plazo. El portugués, de personalidad extrovertida, no dudó a la hora de tomar el micrófono y dejarle un contundente mensaje a toda la división de las 125 libras.

Con palabras poco amigables para algunos, pero muy claro al fin, Kape dejó en claro que se siente el mejor del peso mosca, que no hay posibilidad de que alguien lo derrote. A su vez, Manel le envió un desafío al nuevo campeón, Joshua Van, para medirse en el mes de febrero e intentar conquistar la división.

El fuerte mensaje que dejó Manel Kape

“Joshua Van vos dijiste que Brandon Royval me iba a patear el trasero porque vos estabas en mi lugar. Ahora tienes mi cinturón, si no me rompía el pie en julio sería el campeón. Pero sabes qué, estoy acá, tu papá te va a cambiar los pañales en vivo. Vamos a pelear en febrero, firma el contrato. Nadie me puede negar mi cinturón, soy el mejor”, dijo Kape ante el mundo.

Mientras que por otro lado agregó: “No hay estrategia, la estrategia es yo voy a entretener, hacer una pieza maestra. No hay estrategia, cuando yo los toco se mueren, se quedan en coma, no importa quién. Me pueden traer a quien sea que yo lo voy a matar, soy el más peligroso de la división. Soy el que tiene más habilidades, soy diferente, ahí vengo por mi cinturón”.

A partir de este lunes, Kape pasará a ser el número 2 del peso mosca, quedando en una situación muy favorable para lo que viene. Al estar confirmada la baja prolongada de Pantoja por un largo tiempo debido a una lesión inesperada ante el ahora campeón Joshua Van, Manel se ilusiona con ser el próximo elegido para retar al reciente monarca.

