Todo el fútbol colombiano consternado por el dinero que James le pide a Millonarios para volver a Colombia

El monto solicitado por James Rodríguez dejó en shock al entorno del futbol colombiano y complicó las conversaciones con Millonarios.

Por Julio Montenegro

James Rodríguez suena para jugar en Millonarios y volver a Colombia.
James Rodríguez suena para jugar en Millonarios y volver a Colombia.

El futuro de James Rodríguez pasó a ser uno de los temas más importantes de todo el fútbol latinoamericano, y ante la posibilidad de que pueda volver a jugar en Colombia, llegó la consternación al fútbol colombiano por el dinero que le estaría pidiendo a Millonarios.

Luego de que se conociera que el Club León y James no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato que termina el 31 de diciembre de 2025, el periodista Melquisedec Torres, del ‘Canal 1‘, soltó la bomba informativa que James Rodríguez para Millonarios me dicen fuentes muy serias desde Madrid. El negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno”.

Sin embargo, la ilusión duró poco para los hinchas de Millonarios porque el mismo Torres publicó en X que la suma de dinero para concretar la llegada de James a Millonarios es muy alta para Colombia. Incluso, es un dinero superior al millón de dólares del salario que Radamel Falcao recibía cuando jugaba en ‘Millos’. ¿De cuánto se está hablando?

El dinero que James Rodríguez le está pidiendo a Millonarios para volver al fútbol colombiano

James Rodríguez suena para jugar en Millonarios. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Melquise Torres amplió la información sobre la bomba informativa que publicó diciendo que “hace unas tres semanas se reunieron varias personas con alto nivel de decisión para buscar la llegada de James a Millonarios. Esto incluía tanto a los accionistas del equipo como a la compañía de Cerveza Andina y otros relacionados con el mundo corporativo del fútbol europeo. La cifra aproximada fue de US$7 millones por un año, de los cuales 5 por salarios y 2 por otros conceptos.

¿México, Sudamérica o Europa? Todos los clubes con los que fue vinculado James Rodríguez para el 2026

¿México, Sudamérica o Europa? Todos los clubes con los que fue vinculado James Rodríguez para el 2026

El regreso de James al fútbol colombiano no se daría por este motivo

A pesar de que Torres informó que un conglomerado empresarial relacionado con espectáculos en Colombia ofreció un aporte de un millón de dólares para que James Rodríguez regrese al fútbol colombiano y juegue en Millonarios, los US$7 millones que está pidiendo el ’10’ de la Selección Colombia hacen que sea imposible que ‘Millos’ y casi todos los equipos del fútbol colombiano concreten esta negociación.

Datos clave

  • James Rodríguez pide US$7 millones anuales (5 por salario, 2 por otros conceptos) a Millonarios.
  • El periodista Melquisedec Torres publicó la información sobre la negociación de James con Millonarios.
  • La cifra es más alta que el salario de Radamel Falcao cuando jugó en Millonarios (casi un millón de dólares).
julio montenegro
Julio Montenegro
