James Rodríguez no renovó su contrato con Club León y ahora el colombiano tiene que definir su futuro. No es una decisión sencilla para el futbolista, principalmente porque los próximos meses serán fundamentales para que llegue en un buen momento al Mundial 2026.

Por este motivo, James Rodríguez quiere elegir un buen destino de cara al año próximo. En las últimas semanas al colombiano se lo ha relacionado con equipos de la Liga MX, de Europa y de otros destinos, pero su futuro continuaría en el futbol mexicano y más precisamente en Pumas UNAM.

¿James Rodríguez a Pumas?

De acuerdo a lo revelado por Oscar Brizz, periodista de Deportes W y que cubre el día a día la información del club auriazul, James Rodríguez tiene el deseo de jugar con Pumas. “Ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes“, comentó el reportero en una publicación que compartió a través de sus redes sociales.

Asimismo, la fuente mencionada detalló que el ex futbolista de León también habría elegido a Pumas para jugar junto a Keylor Navas, ex compañero suyo en Real Madrid, y a Álvaro Angulo, compatriota con el que comparte plantel en la Selección Colombia.

James Rodríguez y Keylor Navas (JAM Media)

No obstante, más allá del teórico deseo de James Rodríguez, la posible llegada del colombiano a CU está supeditada a la opinión de Efraín Juárez y de la directiva auriazul. Si en Pumas no lo quieren, el colombiano deberá buscar otro destino para continuar su carrera.

Por otro lado, hace unos días César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, contó que lo de James Rodríguez a Pumas hasta ahora está muy lejos de suceder y que por el momento solo fue un ofrecimiento del lado del jugador al club, pero que hasta ahora no se avanzó en nada.

Pumas no es un equipo que cuente con el dinero de Rayados, América, Toluca, Cruz Azul o Tigres, pero en este caso tiene la ventaja de que no tendría que desembolsar plata para fichar a James Rodríguez sino que llegaría como agente libre aunque seguramente con un contrato importante.

