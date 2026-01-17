¿Juega Ángel Correa? Las alineaciones de Tigres vs. Toluca por la Jornada 3 del Clausura 2026

Este sábado se disputará uno de los encuentros más destacados de la Jornada 3 del Clausura 2026. Tigres UANL recibirá a Toluca en El Volcán, aunque para dicho encuentro ante el último se medirá sin su figura principal, debido a que Ángel Correa no será parte de la nómina de los Felinos.

Publicidad

Publicidad

El argentino se perdió el inicio del campeonato por una decisión técnica. Correa se sumó más tarde a los entrenamiento tras un final de año intenso en el que se quedaron a los puertas de conseguir el Apertura 2025, por lo que aún continúa poniéndose a punto antes de hacer su estreno oficial con los Tigres.

En reemplazo de Angelito estará Marcelo Flores. Quien supo formarse en el Arsenal viene de lucirse con un doblete en el debut ante Atlético San Luis y de jugar de 68 minutos en la derrota ante Pumas entre semana, por lo que se confía en que el puesto del argentino esté bien cuidado hasta que regrese.

El inicio del encuentro está previsto para las 19:00hs del Centro de México. Tigres busca recuperarse tras una dura caída ante Pumas en condición de local y que lo dejó en el puesto 11 de la tabla de posiciones, mientras que Toluca se ubica segundo con puntaje ideal tras las primeras dos presentaciones.

Publicidad

Publicidad

Alineación de Tigres para recibir a Toluca

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Joaquim

Juan José Purata

Marco Farfán

Romulo Zwarg

Fernando Gorriarán

Diego Lainez

Juan Brunetta

Marcelo Flores

André-Pierre Gignac



DT: Guido Pizarro.

Alineación de Toluca para visitar a Tigres