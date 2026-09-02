¿Qué pasa con la llegada de Kevin Zenón a Atlas? La verdad sobre el jugador de Boca Juniors

El mercado de pases vuelve a encender los cañones con una posible salida de jerarquía desde el fútbol argentino hacia la Liga MX. En las últimas horas, el nombre de Kevin Zenón comenzó a tomar muchísima fuerza en Guadalajara ante el marcado interés de Atlas por quedarse con los servicios del talentoso zurdo de Boca Juniors.

Publicidad

A pesar de las especulaciones iniciales que rodeaban el movimiento, la realidad marca que hay una predisposición total en los escritorios para llegar a buen puerto. Existe una clara voluntad de todas las partes involucradas para que la operación se concrete y el futbolista pueda dar el salto al futbol mexicano durante este libro de pases.

La prioridad del Xeneize pasa por ajustar los últimos detalles para cerrar una cifra o estructura que resulte del todo beneficiosa para la institución de la Boca antes de dar el visto bueno definitivo.

Kevin Zenon debe definir su futuro futbolístico. (GETTY IMAGES)

Publicidad

¿Por qué aún no se concreta el pase de Zenón a Atlas?

En cuanto a los términos del traspaso, el abanico de posibilidades se mantiene completamente abierto a estas horas. Las directivas no descartan ninguna vía de negociación, por lo que la operación podría cerrarse tanto mediante una cesión a préstamo como a través de una transferencia definitiva por el porcentaje de su ficha.

Las conversaciones siguen su curso dinámico mientras se busca la fórmula exacta que conforme a los involucrados. Todo indica que si terminan de pulirse las condiciones económicas pretendidas desde la Argentina, Zenón armará las valijas para convertirse en uno de los refuerzos estelares de los Rojinegros en el certamen azteca.

En síntesis

Kevin Zenón interesa a Atlas para fichar en el presente mercado de pases.

interesa a Atlas para fichar en el presente mercado de pases. Boca Juniors y Atlas negocian las condiciones financieras para traspasar a Kevin Zenón.

y Atlas negocian las condiciones financieras para traspasar a Kevin Zenón. Kevin Zenón podría salir a préstamo o mediante una venta definitiva al club mexicano.