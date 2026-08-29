Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones y goleo de la Liga MX tras el triunfo de América y la derrota de Atlas

En este informe te traemos las tablas actualizadas consumados los partidos del sábado en el futbol mexicano.

América y Atlas, con marcadores opuestos.
© ImagoAmérica y Atlas, con marcadores opuestos.

¡Pasó un nuevo día de futbol mexicano! Este sábado 29 de agosto se desarrolló la continuidad de la jornada 6 de la fase regular de este Apertura 2026. Con cuatro enfrentamientos repartidos en tres tandas horarias diferentes, se produjeron importantes cambios en la tabla de posiciones. A continuación, todo lo que dejó esta programación.

Los resultados de los partidos del sábado en el Apertura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de cada uno de los encuentros disputados durante esta tarde y noche en la Liga MX:

+ Seguinos en

Pachuca 1-1 Chivas, en el Estadio Hidalgo.
Goles: Salomón Rondón (P) y Roberto Alvarado (C).

Atlas 1-3 Querétaro, en el Estadio Jalisco.
Goles: Carlo García e/c (A), Santiago Homenchenko x2 y Carlo García (Q).

América 2-0 Puebla, en el Estadio Azteca.
Goles: Ícaro da Conceicao y Brian Rodríguez (A).

Santos Laguna 0-0 Tigres | resultado parcial (en juego).
Goles: -.

A Chivas se le escapó el triunfo sobre la hora [Foto: Getty]

A Chivas se le escapó el triunfo sobre la hora [Foto: Getty]

¿Quién es el líder de la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Tras los partidos del sábado, el Club América ratificó su liderato en el torneo, llegó a 16 puntos y con el triunfo de hoy amplió la ventaja sobre su escolta. Con la derrota de Atlas, ahora el inmediato perseguidor es Xolos (13 puntos), mientras que los ‘Zorros’ quedaron terceros (12 puntos). Si Toluca gana mañana podría alcanzar la línea del Tijuana.

Ver también

La millonaria decisión del América con Brian Rodríguez luego de su frustrada venta al Ajax

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los partidos del sábado:

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los partidos del sábado:

Martín Zajic
Martín Zajic
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones