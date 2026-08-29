En este informe te traemos las tablas actualizadas consumados los partidos del sábado en el futbol mexicano.

¡Pasó un nuevo día de futbol mexicano! Este sábado 29 de agosto se desarrolló la continuidad de la jornada 6 de la fase regular de este Apertura 2026. Con cuatro enfrentamientos repartidos en tres tandas horarias diferentes, se produjeron importantes cambios en la tabla de posiciones. A continuación, todo lo que dejó esta programación.

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Los resultados de los partidos del sábado en el Apertura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de cada uno de los encuentros disputados durante esta tarde y noche en la Liga MX:

Pachuca 1-1 Chivas, en el Estadio Hidalgo.

Goles: Salomón Rondón (P) y Roberto Alvarado (C).

Atlas 1-3 Querétaro, en el Estadio Jalisco.

Goles: Carlo García e/c (A), Santiago Homenchenko x2 y Carlo García (Q).

América 2-0 Puebla, en el Estadio Azteca.

Goles: Ícaro da Conceicao y Brian Rodríguez (A).

Santos Laguna 0-0 Tigres | resultado parcial (en juego).

Goles: -.

A Chivas se le escapó el triunfo sobre la hora [Foto: Getty]

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¿Quién es el líder de la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Tras los partidos del sábado, el Club América ratificó su liderato en el torneo, llegó a 16 puntos y con el triunfo de hoy amplió la ventaja sobre su escolta. Con la derrota de Atlas, ahora el inmediato perseguidor es Xolos (13 puntos), mientras que los ‘Zorros’ quedaron terceros (12 puntos). Si Toluca gana mañana podría alcanzar la línea del Tijuana.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los partidos del sábado:

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los partidos del sábado: