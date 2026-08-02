Repasa el balance final de la tercera fecha luego de los últimos partidos del fin de semana.

¡Otra fecha que se va! Este domingo 2 de agosto se puso fin a la jornada 3 del Apertura 2026, con una doble tanda de partidos repletas de goles y muchas emociones. Se viene ahora un parate importante en la Liga MX y a continuación analizaremos cómo quedaron las tablas antes de este receso por la actividad internacional.

Publicidad

Los resultados del domingo en la jornada 3 del Apertura 2026:

En el primer turno del domingo, el Club América venció por 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Azteca, imponiéndose con superioridad notable el equipo de Guillermo Almada. Herny Martin, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas convirtieron los goles para la victoria de las ‘Águilas’ como locales.

En el segundo turno del domingo, el Toluca derrotó por 3-1 a Necaxa en el Estadio Nemesio Diez, en un juego de ida y vuelta que se decantó para el conjunto de Antonio Mohamed. Gacelo López, Everardo López y Luis Jiménez en contra marcaron los tantos del triunfo de los ‘Diablos Rojos’ ante su público.

El Diablo celebró ante su gente y da pelea [Foto: Toluca FC]

Publicidad

¿Quién es el líder de la tabla de posiciones tras la jornada 3 del Apertura 2026?

Tras el triunfo de Toluca ante Necaxa que concluyó el fin de semana, el puntero del torneo hasta ahora es el Club América, que acumula 7 puntos de los nueve disputados. Las ‘Águilas’ llevan dos victorias y un empate en este comienzo de la Liga MX, con las mismas unidades que Xolos pero mejor diferencia de gol, por lo que van primeros.

La tabla de posiciones de la Liga MX tras la jornada 3 del Apertura 2026:

¿Quién es el líder de la tabla de goleo tras la jornada 3 del Apertura 2026?

Tras la victoria de Toluca ante Necaxa que significó el cierre de la fecha, el máximo anotador hasta ahora es Lucas Ocampos, delantero de Rayados de Monterrey. El extremo argentino encabeza el ranking de anotadores con 4 goles, mientras que sus más inmediatos perseguidores ostentan tres conquistas cada uno.

Publicidad

La tabla de goleo de la Liga MX tras la jornada 3 del Apertura 2026: