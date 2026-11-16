Álvaro Morales pide a Rafa Márquez dejar fuera a Tala Rangel y a los jugadores de Chivas ante Jamaica

De cara al partido de vuelta contra Jamaica, Álvaro Morales aconsejó al DT del Tri, Rafa Márquez, de sentar a Tala Rangel y a los jugadores de las Chivas.

Rafael Márquez encara su prueba de fuego más exigente desde que asumió las riendas de la Selección Mexicana. El Tricolor se medirá ante Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League este martes 17 de noviembre, con la imperiosa obligación de revertir el marcador global adverso de 3-2 sufrido en la ida en Kingston.

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Ambos representativos nacionales ya se encuentran instalados en Monterrey para disputar el compromiso en la cancha del Estadio BBVA, un escenario donde el “Káiser” podría estar comprometiéndose su continuidad en el banquillo. Bajo este panorama de máxima presión, el estratega está obligado a dar un golpe de autoridad, y Álvaro Morales no dudó en trazar lo que, a su juicio, debe ejecutar Márquez.

Morales sentencia a Rangel y a los de Chivas

Ante la urgencia de salir a proponer y remontar la eliminatoria, el polémico conductor de Futbol Picante enfiló sus baterías directamente contra Raúl Rangel y los futbolistas pertenecientes a las Chivas del Guadalajara. Etiquetándolos sin rodeos como “un peligro para el Tri“, el comunicador le marcó la pauta táctica al “Káiser”.

“No quiero ser redundante. Rafa. ¿Quieres ganar el partido contra Jamaica en Monterrey en el que no deberías tener problemas porque vas 3 por 2? Sácate a Rangel. Saca a los de Chivas. Son un peligro para el Tri. Dile al Chaquito que la clave. Dile a Quiñones que no falle esa por supuesto. Y también, si ves que Gallardo ya no está, ya cámbialo. Cámbialo,” sentenció Morales en la mesa de debate.

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"Rafa, si quieres ganarle a Jamaica: saca al Tala Rangel y a los de Chivas, son un peligro para el TRI" 💥



El contundente mensaje de @AlvaritoMorales a Rafa Márquez tras la derrota de la Selección Mexicana 🇲🇽 pic.twitter.com/zadFk2Kp1j — Futbol Picante (@futpicante) November 16, 2026

El ‘Tala’ Rangel ha sido uno de los principales blancos de cuestionamientos, inicialmente por sus desatenciones en el descalabro 3-0 frente a Estados Unidos durante la pasada Fecha FIFA, y más recientemente tras la jugada del autogol de Jesús Gallardo en el choque de ida contra los caribeños. No obstante, el comentarista fue todavía más lejos al incluir en el mismo paquete al resto de los elementos rojiblancos convocados, tales como Luis Romo y Roberto Alvarado.

Finalmente, amplió su postura advirtiendo al timonel mexicano que un nuevo tropiezo pondría en serio predicamento su permanencia al frente de la Selección Mexicana: “Los directivos, a ustedes, los tratan, dicho por ellos mismos, como material de inventario: No funciona uno, trae otro. Así es lamentablemente como muchas industrias, pero particularmente con mayor cambios, la industria del fútbol. Te van a cambiar“, concluyó Álvaro Morales.

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En síntesis