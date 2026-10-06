Raúl Jiménez respalda a tres jugadores rojiblancos

La Selección Mexicana no ha conseguido ninguna victoria en sus tres duelos disputados y una de las ausencias que ha pesado es precisamente la de Raúl Jiménez en esta nueva etapa de Rafael Márquez como director técnico. Sin embargo, han habido errores puntuales que arrebataron los resultados, como el que tuvo Diego Campillo y Raúl Rangel.

Publicidad

Raúl Jiménez respalda a Campillo y a Rangel

En una entrevista que sostuvo Jiménez con Claro Sports lo cuestionaron respecto a las fallas que los jugadores de Chivas tuvieron en el duelo ante Estados Unidos, por lo que el mexicano respaldó a ambos jugadores rojiblancos y ante los señalamientos de los aficionados, el delantero les dejó un consejo para evitar que esto les pese.

“Primero que nada mandarles la mejor de las vibras, son errores, todos cometemos errores y lo mejor es que les pasó ahorita, en partidos amistosos que no nos estamos jugando mucho, obviamente siempre queremos ganar, pero qué mejor que ahora, por ejemplo el ‘Tala’ en el Mundial pasado contra Ecuador o contra Corea que hubiera hecho una así y hubiéramos perdido, ahí cuenta más, pero son errores individuales que se tienen y hay que aprender y mejorar, porque es gente joven y tienen mucho tiempo para mejorarlo”. Raúl Jiménez

Pero el examericanista no sólo mostró su apoyo a estos dos elementos de Chivas, sino que también a uno de los formados en la plantilla de Guadalajara: Armando González. Para Jiménez, la ‘Hormiga’ está haciendo las cosas bien y augura un buen futuro para el delantero mexicano tanto en el Olympiacos como en la Selección Nacional.

Publicidad

“Vive un momento muy bueno en el que sabe ubicarse muy bien donde va a caer la pelota para enchufarla, empujarla muchas veces y meterla y creo que está en una liga donde eso le puede ayudar a seguir creciendo, a seguir mejorando. Siento que puede surtir de balones y dar oportunidades en cada partido, solamente hay que mejorar en la forma de definir”. Raúl Jiménez

En síntesis