Oswaldo Sánchez elige a su favorito para la portería de México: “En este momento el indiscutible es…”

Con las dudas que dejó la posición de portero la Fecha FIFA pasada, Oswaldo Sánchez dejó en claro quién es el "indiscutible" para los tres palos.

La renovación de la Selección Mexicana de la mano de Rafael Márquez presentan múltiples preguntas en cada una de sus lineas. Si bien el objetivo se centra en mantener la base sólida tras el Mundial 2026, rendimientos particulares en el último paron de selecciones donde el Tri no pudo conseguir ni una victoria en cuatro partidos presentó muchas dudas.

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Una de las zonas que quedó bajo la lupa durante la actividad de septiembre y octubre fue el arco. Los siete goles encajados en esos cuatro exámenes, con especial énfasis en el doloroso 0-3 frente a Estados Unidos y el tropiezo 0-2 contra Chile, abrieron de par en par el debate sobre quién debe custodiar los tres postes tricolores en el presente ciclo.

De cara al cruce ante Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League en esta Fecha FIFA de noviembre, Márquez optó por llamar a Raúl Rangel, Óscar García y Álex Padilla. La polémica en torno a la nómina se atizó debido a que el “Tala” fue señalado por desatenciones puntuales ante el cuadro de las barras y las estrellas, mientras que Padilla fue considerado tras registrar apenas un encuentro disputado en toda la campaña 2026-27, escenario al que se sumó el reclamo popular por la marginación de Luis Ángel Malagón.

El encargado del arco para Sánchez

Frente a una portería azteca que aún busca un dueño consolidado, Oswaldo Sánchez compareció ante los medios de comunicación y, al ser cuestionado sobre si resultaba incongruente el llamado a Padilla ante su prolongada inactividad, fue tajante: “No, no creo que sea incoherente, porque Rafa lo conoce y lo está observando. Es obvio que para poder ser titular indiscutible de la selección nacional pues tienes que tener minutos. Creo que al conocer mucho a Rafa y haber estado tantos años en el fútbol europeo, él cree que Alex tiene un plus y seguramente en el día a día lo nota.“

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“El indiscutible es Tala”, Oswaldo Sánchez y su mensaje para Rafa Márquez 🙂‍↕️🇲🇽🧤#ReggaeVSMariachi pic.twitter.com/74XJmP5uGE — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 10, 2026

Pese a respaldar la presencia del cancerbero del Athletic Club en la concentración, el referente bajo los tres postes dejó claro que no lo visualiza en el once estelar: “No creo que sea la primera opción en la portería de México, lo digo con todo respeto“, apuntó el exarquero de Chivas y América. “Creo que en este momento el indiscutible es el Tala. Malagón ya recuperó su nivel, recuperó su lesión y también es un tipo que va a pelear. Así que seguramente el cuerpo técnico de selección sabrá bien qué está buscando en la portería del equipo tricolor. “

Asimismo, Oswaldo le restó dramatismo a las pifias que cometió Rangel frente al conjunto estadounidense, catalogándolas como gajes del oficio bajo los postes: “Errores en la portería tristemente se convierten en goles o en situaciones complicadas. Pero creo que el examen más importante del Tala lo pasó, y con asteriscos en positivo, que fue el Mundial. Es normal que de repente te puedas equivocar,” añadió el ya retirado portero.

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En síntesis