Rafa Márquez buscará su primera victoria como entrenador de México en el amistoso de este martes frente a Chile.

La Selección Mexicana afronta este martes su cuarto y último amistoso de la Fecha FIFA. Después de los empates con Colombia y Perú y de la derrota contra Estados Unidos, el combinado de Rafa Márquez se enfrenta con Chile en busca de su primera victoria.

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El Tri llega relativamente golpeado a este último amistoso tras la caída por 3-0 ante Estados Unidos. Además, la Selección Mexicana confirmó en las últimas horas que Gilberto Mora quedó desafectado de la concentración por molestias físicas.

Asimismo, Mateo Chávez, quien fue expulsado contra Estados Unidos, también abandonó la concentración ya que tiene que cumplir un juego de suspensión. Hirving Lozano es el tercer futbolista que ya no está con la selección nacional por una lesión.

Gilberto Mora fue desafectado de la convocatoria (Getty Images)

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Por último, Luis Romo no quedó descartado pero está en duda para jugar ante Chile. De esta manera, Rafa Márquez tendrá que armar el rompecabezas sin algunos futbolistas importantes pensando en el amistoso de este martes contra La Roja.

Es posible que Armando González vuelva a ser el centrodelantero tras las equivocaciones de Santiago Giménez. Luego jugadores como Álvaro Fidalgo o Luis Chávez podrían ocupar la mitad de cancha junto con Erik Lira por las ausencias de Luis Romo y de Gilberto Mora. Y también existe la incógnita sobre si ‘Tala’ Rangel será el portero o no.

La probable alineación de México ante Chile

Óscar García

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Roberto Alvarado

Armando González

Santiago Sandoval

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En síntesis