El técnico de Portugal advirtió a Cristiano Ronaldo por lo que pasará con James Rodríguez en el Mundial

No por nada pasó a ser uno de los partidos más caros de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para empezar a palpitar lo que será el duelo entre la Selección Colombia y Portugal, el entrenador Roberto Martínez advirtió a Cristiano Ronaldo por lo que pasará con James Rodríguez y compañía.

A pesar de que la Selección Colombia terminó en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, no logró quedar como cabeza de grupo porque no terminó entre las nueve primeras posiciones del Ranking FIFA. Esto sí lo logró Portugal.

El seleccionado portugués parte como favorito en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 que integra con Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional 1 que sale de Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo. Sin embargo, el DT Roberto Martínez decidió no subestimar lo que puede hacer la selección colombiana advirtiéndole a Cristiano Ronaldo y a todos sus dirigidos de lo que son capaces James Rodríguez, Luis Díaz y compañía.

El DT de Portugal y una advertencia a Cristiano por James y compañía

Portugal y Colombia se enfrentarán en el Mundial 2026.

Luego de afirmar que jugar contra la Selección Colombia siempre es especial para él por la admiración que le tiene a Hugo Rodallega tras dirigirlo en el Wigan, el técnico de Portugal advirtió lo que pasará con James Rodríguez, Luis Díaz y compañía en la próxima Copa del Mundo. “El futbolista colombiano cuando juega con la selección y cuando juegan en citas como un Mundial es competitivo, pero tiene magia para demostrar el talento individual. Creo que eso es lo que esperamos de la selección colombiana. También hace poco vimos el partido amistoso contra España que muestra la capacidad de estilos que tiene esta selección colombiana con una generación que sabe muy utilizar las armas que tiene. Entonces, muchísimo respeto”, dijo Martínez.

Día y hora del partido Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el partido entre la Selección Colombia y Portugal por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026 se jugará el sábado 27 de junio de 2026 a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami.

En síntesis