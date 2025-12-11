En un partido de más insinuaciones que situaciones, Tigres UANL se llevó la ventaja y venció por 1-0 a Toluca, en el marco de la ida de la gran final de la Liguilla. Los ‘Universitarios’ aprovecharon la localía, obtuvieron una diferencia en el marcador de la serie y mantuvieron la valla invicta con vistas a la revancha.

El juego fue parejo, con dominio repartido en tramos del encuentro para cada uno, pero se definió como se esperaba: en detalles. Ángel Correa aprovechó una mala salida de Hugo González y convirtió el primer y único gol del compromiso para el dueño de casa. El delantero de los ‘Felinos’, otra vez clave en un duelo importante.

Tras el pitazo final del primer choque de la final, Antonio Mohamed platicó en rueda de prensa desde el Estadio Universitario y dejó mucha tela para cortar. El DT de Toluca se mostró optimista para la vuelta y advirtió a Tigres con una frase corta y tradicional: “no está muerto quien pelea”. Así definió el ‘Turco’ los noventa minutos que restan de serie.

Mohamed y un momento de risas con los jugadores de Tigres [Foto: Getty]

“Tenemos que hacer dos goles para ser campeones, pero no es un resultado ‘tan malo’. Si te lo digo al revés, que tenemos que venir a jugar acá (al Volcán) con un gol a favor, seguramente el entrenador del otro equipo diría lo mismo: que la serie está abierta porque jugamos en casa. Todos conocen nuestra fortaleza que es en Toluca, así que no está muerto quien pelea, y así vamos a hacer nosotros”, se explayó el estratega argentino en conferencia desde el recinto de Nuevo León.

En este sentido, el entrenador recordó que Toluca ya ha completado otras remontadas, por lo que puede volver a hacerlo en este Apertura 2025: “Vamos a jugar un partido en nuestra casa sabiendo que estamos abajo en el marcador, pero ya hemos tenido esta situación en momentos de la Liguilla y el equipo se ha sobrepuesto; entonces esperemos que esta vez sea igual que en las otras. Sabemos cómo es en nuestra cancha, con la velocidad de la pelota y con la altura, y veremos a ver cómo se presenta el juego”.

Antonio Mohamed se refirió a la presencia de Alexis Vega en la vuelta:

El ‘Turco’ fue interpelado sobre la recuperación de la máxima estrella del Toluca, y ya se vislumbró con mejores sensaciones que en las conferencias previas. El técnico confirmó que el capitán tiene toda la predisposición para jugar la revancha, y que de no mediar inconvenientes, podría hacerlo. Para ello, serán claves las últimas dos prácticas de la semana.

“Lo vamos a esperar, tenemos tres días más, él hace ya varios días que viene entrenando, tiene muchas ganas de estar. Veremos mañana en el entrenamiento y el sábado otro, y después decidiremos. Él también se conoce y es el que va a decidir si puede estar o no, así que yo creo que él piensa en el equipo y si nos puede ayudar seguramente va a querer estar“, concluyó Antonio Mohamed, que intentará volver a remontarle una serie a Tigres UANL.