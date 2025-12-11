Es tendencia:
¿Qué resultado necesita Tigres UANL en la Vuelta de la Final para ser campeón del Apertura 2025?

Tras la buena victoria de local, lo que necesitan los Felinos para ser campeones de la Primera División de México ante los Diablos Rojos.

Por Agustín Zabaleta

Tigres UANL sacó una buena ventaja tras la victoria ante Toluca en condición de local
Tigres UANL sacó una buena ventaja tras la victoria ante Toluca en condición de local

En el marco de la Ida de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL derrotó 1-0 en condición de local en el Estadio Universitario a Toluca con anotación de Ángel Correa luego de un error grosero en la salida de Hugo González, portero de los Diablos Rojos.

Ahora, con el triunfo en el bolsillo, el equipo conducido por Guido Pizarro va con mucha ilusión al cotejo de vuelta, donde buscará defender lo hecho en la Ida y cortar la racha de dos años y medio sin ser campeón de la Primera División de México.

Con este panorama favorable, la institución regiomontana necesita apenas empatar, con o sin goles, para ser campeón. De esa manera, siempre se mantendrá arriba en el global. El cuadro auriazul ni siquiera necesita ganar para sumar una estrella.

En el caso de perder, siempre que sea por la mínima diferencia, se irá al tiempo extra. Y, en caso de persistir la igualdad, habrá definición por penales. Si cae por diferencia de dos goles o más, automáticamente será campeón el equipo escarlata.

¿Cuándo es el partido de Vuelta de la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL?

De cara a la revancha del certamen de la Primera División de México, Toluca y Tigres UANL jugarán el próximo domingo 14 de diciembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez, la casa del campeón defensor del futbol mexicano.

En síntesis

  • Tigres UANL ganó la Final de Ida del Apertura 2025 contra Toluca 1-0 con gol de Ángel Correa.
  • Con la ventaja, Tigres UANL necesita empatar (con o sin goles) el partido de Vuelta para ser campeón.
  • Si Tigres UANL pierde la Vuelta por un gol de diferencia, el partido se definirá en tiempo extra y penales
